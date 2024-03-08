AK Parti Milletvekilleri Yerel Seçimler İçin Çalışma Yürütüyor - Son Dakika
Üye Girişi
Politika

AK Parti Milletvekilleri Yerel Seçimler İçin Çalışma Yürütüyor

AK Parti Milletvekilleri Yerel Seçimler İçin Çalışma Yürütüyor

AK Parti milletvekilleri, TBMM'nin 2 Nisan'a kadar ara vermesinin ardından, seçildikleri ve görevlendirildikleri illerde yerel seçimler için çalışma yürütüyor. Milletvekilleri, temsil ettikleri illere giderek vatandaşlarla buluşuyor, ev ve esnaf ziyaretleri yapıyor ve destek istiyor. AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, grup başkanvekilleri ve komisyon başkanları da seçim sürecinde görev alıyor. Meclis Başkanvekili Bekir Bozdağ ise milletvekili seçildiği Şanlıurfa'da bulunuyor.

08.03.2024 11:04
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

AK Parti milletvekilleri, TBMM'nin 2 Nisan'a kadar ara vermesinin ardından, seçildikleri ve görevlendirildikleri illerde yerel seçimler için çalışma yürütüyor.

AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, 31 Mart'taki Mahalli İdareler Genel Seçimleri dolayısıyla Meclis'in çalışmalarına ara vermesinin ardından AK Parti, tüm milletvekillerine görevlendirme yaptı.

Temsil ettikleri illere giden milletvekilleri için Genel Merkez Seçim Koordinasyon Merkezi ile İl Seçim Koordinasyon merkezlerince programlar hazırlandı. Bu programlar kapsamında tüm milletvekilleri, il ve ilçelerde vatandaşlarla buluşuyor. Ayrıca milletvekilleri, ev ve esnaf ziyaretlerine ağırlık vererek talepleri dinliyor.

Seçimler için partilerine destek isteyen milletvekilleri, kendi seçim bölgelerinin yanı sıra görevlendirildikleri ve koordinatörlüklerini yürüttükleri illerde çalışma yapıyor.

AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler seçim bölgesi Sivas'ta, grup başkanvekilleri ve komisyon başkanları da temsil ettikleri illerde seçim sürecinde görev alıyor. Meclis Başkanvekili Bekir Bozdağ da milletvekili seçildiği Şanlıurfa'da bulunuyor.

Milletvekilleri, 31 Mart'a kadar illerde bulunarak Genel Merkez'in görevlendirmesi kapsamında çalışmalara katılacak.

Kaynak: AA

Abdullah Güler, Bekir Bozdağ, Milletvekili, Şanlıurfa, AK Parti, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika AK Parti Milletvekilleri Yerel Seçimler İçin Çalışma Yürütüyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


11:28 İzmir’de taksiciyi öldüren sanık Delil Aysal’a ağırlaştırılmış müebbet hapis İzmir'de taksiciyi öldüren sanık Delil Aysal'a ağırlaştırılmış müebbet hapis
11:11 İstanbul’da düzenlenen operasyonda 4 tondan fazla uyuşturucu madde ele geçirildi İstanbul'da düzenlenen operasyonda 4 tondan fazla uyuşturucu madde ele geçirildi
10:47 Seçil Erzan 4’üncü kez hakim karşısına çıkıyor Adliyeye ilk gelen isim Muslera oldu Seçil Erzan 4'üncü kez hakim karşısına çıkıyor! Adliyeye ilk gelen isim Muslera oldu
22:15 Sivas Müftülüğü Başvaiz’i Saffet Bölükbaşı: Sevgi izi dövmesi yaptırmak caiz Sivas Müftülüğü Başvaiz'i Saffet Bölükbaşı: Sevgi izi dövmesi yaptırmak caiz
18:48 Kazada yaralanan genç korkunç ayrıntıyı anlattı Eylem Tok ve oğlunun başı daha da ağrıyacak Kazada yaralanan genç korkunç ayrıntıyı anlattı! Eylem Tok ve oğlunun başı daha da ağrıyacak
12:00 Eda Erdem Dündar’ın heykeli açıldı, Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanı’nın gafı olay oldu Eda Erdem Dündar'ın heykeli açıldı, Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanı'nın gafı olay oldu
11:27 İşçiler, çalıştıkları inşaatta cansız beden buldu İşçiler, çalıştıkları inşaatta cansız beden buldu
11:15 Nazan Kesal’a “Umarım kapı kapı gezmesin“ diyen Ceyda Düvenci linç ediliyor Nazan Kesal'a "Umarım kapı kapı gezmesin" diyen Ceyda Düvenci linç ediliyor
11:15 Altın fiyatları ne kadar Altın fiyatları ne kadar?
10:38 Görüntüler Türkiye’de çekildi Tavandan su akarken ameliyat yaptılar Görüntüler Türkiye'de çekildi! Tavandan su akarken ameliyat yaptılar
10:10 Yunus Günçe, kazada hayatını kaybeden Efe Deprem’in ardından hüngür hüngür ağladı Yunus Günçe, kazada hayatını kaybeden Efe Deprem'in ardından hüngür hüngür ağladı
10:04 TikTok fenomeni kadın 400 erkeğin saldırısına uğradı Kıyafetlerini yırtıp taciz ettiler TikTok fenomeni kadın 400 erkeğin saldırısına uğradı! Kıyafetlerini yırtıp taciz ettiler
10:04 Özel okulun maaş teklifi öğretmeni isyan ettirdi 3 ay deneme süresi var Özel okulun maaş teklifi öğretmeni isyan ettirdi! 3 ay deneme süresi var
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 8.03.2024 12:19:10. #1.13#
SON DAKİKA: AK Parti Milletvekilleri Yerel Seçimler İçin Çalışma Yürütüyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement