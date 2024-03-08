AK Parti Milletvekilleri Yerel Seçimler İçin Çalışma Yürütüyor

AK Parti milletvekilleri, TBMM'nin 2 Nisan'a kadar ara vermesinin ardından, seçildikleri ve görevlendirildikleri illerde yerel seçimler için çalışma yürütüyor.
AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, 31 Mart'taki Mahalli İdareler Genel Seçimleri dolayısıyla Meclis'in çalışmalarına ara vermesinin ardından AK Parti, tüm milletvekillerine görevlendirme yaptı.
Temsil ettikleri illere giden milletvekilleri için Genel Merkez Seçim Koordinasyon Merkezi ile İl Seçim Koordinasyon merkezlerince programlar hazırlandı. Bu programlar kapsamında tüm milletvekilleri, il ve ilçelerde vatandaşlarla buluşuyor. Ayrıca milletvekilleri, ev ve esnaf ziyaretlerine ağırlık vererek talepleri dinliyor.
Seçimler için partilerine destek isteyen milletvekilleri, kendi seçim bölgelerinin yanı sıra görevlendirildikleri ve koordinatörlüklerini yürüttükleri illerde çalışma yapıyor.
AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler seçim bölgesi Sivas'ta, grup başkanvekilleri ve komisyon başkanları da temsil ettikleri illerde seçim sürecinde görev alıyor. Meclis Başkanvekili Bekir Bozdağ da milletvekili seçildiği Şanlıurfa'da bulunuyor.
Milletvekilleri, 31 Mart'a kadar illerde bulunarak Genel Merkez'in görevlendirmesi kapsamında çalışmalara katılacak.
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AK Parti Bursa İl Kadın Kolları Başkanı İmren Çavuşoğlu, yapılan düzenlemeler ve üniversitelerin açılmasıyla birlikte kız öğrencilerin okullaşma oranının yüzde 51'e ulaştığını belirtti. Çavuşoğlu, kadın istihdamının artırılması ve kadın hakları konusunda yapılan çalışmalara devam edeceklerini söyledi.
Cumhur İttifakı'nın Merkezefendi Belediye Başkan Adayı Ekrem Başer, seçilmesi halinde hiçbir ayrım gözetmeksizin Merkezefendi'nin tüm mahallelerine hizmet edeceğini belirtti.
Nilüfer Belediye Başkan Adayı Şadi Özdemir, Kültür ve 29 Ekim Mahalleleri'nde esnaf ve vatandaşlarla bir araya geldi. Özdemir, mahallelerin öncelikli ihtiyaçlarını gidermek ve kentin marka değerini artırmak için çalışacaklarını belirtti.
AK Parti Uşak İl Kadın Kolları Başkanı Hilal Sabancı, partisinin iktidara geldiği günden bu yana kadınların karar alma mekanizmalarına katılımının artırılmasına yönelik birçok düzenlemeyi hayata geçirdiğini belirtti. Sabancı, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla düzenlediği basın toplantısında, kadınlara yönelik yapılan düzenlemeleri anlattı ve kadınların eğitimden iş gücüne, bilimden sanata kadar hayatın her alanında karar alma mekanizmalarına katılımının artırılmasının önemini vurguladı.
AK Parti Samsun Kadın Kolları Başkanı Rabia Bay Keser, 2010 yılında Anayasa'da yapılan düzenleme ile kadın erkek fırsat eşitliğini güçlendirdiklerini söyledi. Keser, kadınların karar alma mekanizmalarına katılımının artırılması için pek çok düzenleme yapıldığını belirtti.
ABD Başkanı Joe Biden, Kongre binasında konuşurken, oğlunu Afganistan'da kaybeden bir baba tarafından protesto edildi. Baba, intihar bombası saldırısında oğlunu kaybettiği Abbey Kapısı'nı hatırlatmak için bağırdı. Protestocu gözaltına alındı.
CHP Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mustafa Bozbey, BUSİAD, Bursa Ticaret Borsası ve Tarım Kooperatifi Birliği ziyaretleri esnasında kentin çevre düzeni, trafik sorunu ve tarımın geliştirilmesi konularında çözümlerini anlattı. Bozbey, Bursa'yı bilen ve sorunlara çözüm üreten bir başkanın 1 Nisan'da geleceğini belirtti.
Babadağ Belediye Başkanı Ali Atlı, Mollaahmetler Mahallesi'nde vatandaşlarla bir araya gelerek yeni dönem projelerini anlattı.
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