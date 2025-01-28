Erdoğan: Otel yangınında hatası olan herkes cezasını alacak

Politika

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan'ın, AK Parti Merkez Karar Yürütme Kurulu (MKYK) toplantısında, Bolu Kartalkaya'da 78 kişinin hayatını kaybettiği otel yangına ilişkin, hatası olan kim olursa olsun cezasını alacağını söylediği öğrenildi.

AK Parti MKYK, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında dün toplandı. AK Parti kaynaklarından alınan bilgilere göre; toplantıda yer alan bakanlar gelen sorular üzerine söz aldı. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Kartalkaya'daki otel yangını ile ilgili itfaiye denetimlerinin zorunlu bir periyodunun olmadığını, bunun muhakkak düzenlenmesi gerektiğini söyledi. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Kartalkaya'daki bütün kronolojik sıralamayı anlattı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan ise 4 müfettiş görevlendirdiklerini ve süreci takip ettiklerini dile getirdi. AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler de Kartalkaya Kayak Merkezi'ndeki yangınla ilgili TBMM'de araştırması komisyonu kurulmasına ilişkin kanun teklifi vereceklerini söyledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da 78 kişinin hayatını kaybettiği yangına ilişkin, "Otel yangınında kim olursa olsun, hatası olan arkadaşımız dahi olsa herkes cezasını alacak" dediği belirtildi.