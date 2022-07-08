AK Parti MKYK Üyesi Baybatur partisinin bayramlaşma etkinliğinde konuştu Açıklaması - Son Dakika
Üye Girişi

AK Parti MKYK Üyesi Baybatur partisinin bayramlaşma etkinliğinde konuştu Açıklaması

08.07.2022 20:41
AK Parti MKYK Üyesi Baybatur partisinin bayramlaşma etkinliğinde konuştu Açıklaması

AK Parti Merkez Karar Yönetim Kurulu (MKYK) Üyesi ve Manisa Milletvekili Murat Baybatur, "Cumhuriyet Halk Partisi'ne 'Kuvvetler ayrılığı nedir?

AK Parti Merkez Karar Yönetim Kurulu (MKYK) Üyesi ve Manisa Milletvekili Murat Baybatur, " Cumhuriyet Halk Partisi'ne 'Kuvvetler ayrılığı nedir?' diye sorduğumuzda akıllarına Kara Kuvvetleri, Hava Kuvvetleri, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı geliyor. Bunların zihniyetinde bu vesayetçi, bu darbeci, milleti tepeden gören, göbeğini kaşıyan adam, bidon kafalılar diye aşağılayan zihniyete hep beraber geçit vermeyeceğiz." dedi.

AK Parti Manisa İl Başkanlığı Hizmet Binasında Kurban Bayramı dolayısıyla bayramlaşma töreni düzenlendi.

Törende konuşan AK Parti MKYK Üyesi ve Manisa Milletvekili Murat Baybatur, seçimlere bir yıldan kısa bir süre kaldığına dikkati çekerek, "Biz bu seçimleri Allah'ın izniyle kazanacağız, hep beraber çalışacağız. Ama bu seçim karşı taraf açısından söylüyorum, bel altı saldırmalarla, iftiralarla en sert seçim geçecek. Bunların dillerinin kemiği yok. Ne dediklerini bilmeden şuursuzca saldırıyorlar." diye konuştu.

Baybatur, teşkilat olarak bütün zorlukların üstesinden geleceklerini belirterek, "Muhalefet tarafından bir sürü şeyler söylüyorlar. Bu ülkede kuvvetler ayrılığı vardır. Kuvvetler ayrılığıyla ilgili 'Yargıya müdahale' falan diyorlar ya, yasama, yürütme ve yargı açısından kuvvetler ayrılığına sonuna kadar riayet ediyoruz. Cumhuriyet Halk Partisi'ne 'Kuvvetler ayrılığı nedir?' diye sorduğumuzda akıllarına Kara Kuvvetleri, Hava Kuvvetleri, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı geliyor. Bunların zihniyetinde bu vesayetçi, bu darbeci, milleti tepeden gören, göbeğini kaşıyan adam, bidon kafalılar diye aşağılayan zihniyete hep beraber geçit vermeyeceğiz." ifadelerini kullandı.

Soru üzerine, CHP Grup Başkanvekili ve Manisa Milletvekili Özgür Özel'in, "Otoyollardaki gişeleri balyozla kırma törenleri yapacağız." sözlerini de değerlendiren Baybatur, şöyle konuştu:

"Cumhuriyet Halk Partisi'nin tipik söylemleri bunlar. Bunlar biliyorsunuz ki ilk önce gazetecilerden başlayarak, genel başkanları, üst düzey yetkilileri 'Biz iktidara geldiğimizde şu şu şu basın mensuplarına, şu gazetelere el koyacağız.' dedi. Biz bunu yapmıyoruz. Bize de muhalif olan ve çok sert muhalefet eden basın yayın organları var. Hiçbirine bir müdahalemiz yok. Bunlar 4-6 yaş Kur'an kursu eğitiminin Orta Çağ zihniyeti olduğunu söyleyen bedbahtlardır. Biz kimsenin kılığına kıyafetine inancına karışmıyoruz. Bizim en büyük özelliğimiz de budur. Bu beyefendinin ne yaptığını ben de anlamış değilim. Genel başkanlığa bir niyeti var ki böyle abuk sabuk her aklına geldiğinde Cumhurbaşkanımıza, hükümetimize ve icraatlarımıza saldırıyor. Bu zihniyetin işi gücü yıkıp dökmek. Bu zihniyet Türkiye'de bir çivi dahi çakmamıştır. Ben şimdi o beyefendiye şunu söylüyorum, iktidara gelemezler de gelirlerse yollarla alakalı yapılan işlerle alakalı yıkıp dökmek bürokrasiye, ona buna ayar vermek bunlar tamamen vesayet mantığının tezahürüdür. Yarın iktidara gelirlerse buyursun gelsin kolaysa o gişeleri yıksın, milletimiz kendi eserlerinin yıkılmasına hele ki Türkiye'de Cumhuriyet Halk Partisi zihniyetine geçit vermez."

AK Parti Manisa İl Başkanı Salih Hızlı da 2023 seçimleri için çalışmalarına başladıklarını belirterek, "Biz çalışmaktan, insanlarımızın dertlerini dinlemekten yorgunluğumuz yok. Muhalefetin yaptıkları, doğru olmayan çabaları, bizi üzen kısmı bu. Siyasi rakiplerimize indirgemeden bu toprakların karşıtları her zaman bizim kardeşliğimiz üzerinden bir şey yapmaya çalışmışlardır." dedi.

Bayramlaşma etkinliğine AK Parti Manisa milletvekilleri Semra Kaplan Kıvırcık, Mehmet Ali Özkan, Yunusemre Belediye Başkanı Mehmet Çerçi, Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik, Soma Belediye Başkanı Ali Tulup, AK Parti Manisa İl Kadın Kolları Aynil Yavaş, İl Gençlik Kolları Başkanı Samet Doğuş ve partililer katıldı.

YORUMLAR
500
Siyasi partiler arası bayramlaşma programları belli oldu Siyasi partiler arası bayramlaşma programları belli oldu Kahta Nissibi Yolu yıl sonunda hizmete giriyor Kahta Nissibi Yolu yıl sonunda hizmete giriyor
Kaynak: AA

Milletvekili, AK Parti, Manisa, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika AK Parti MKYK Üyesi Baybatur partisinin bayramlaşma etkinliğinde konuştu Açıklaması - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
20:33 Galatasaray'dan Mostafa Mohamed hamlesi! Zamalek'e ödenen bonservis bedeli belli oldu
20:28 Ümit Özdağ sığınmacılara yönelik ithamları sonrası dışlandı... AK Parti, CHP, MHP ve İYİ Parti'den, Zafer Partisi'ne bayram ambargosu
20:21 Songül Karlı ve eski eşi Metin Yüncü canlı yayında kavga etti!
20:08 Bakan Koca'dan bayram öncesi koronavirüs uyarısı: Hatırlatma dozu aşılarını ısrarla öneriyoruz
20:08 Halil Akbunar Westerlo'da! Göztepe kaptanının arkasından hüzünlü bir paylaşım yaptı
19:56 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Filistin Devlet Başkanı Abbas ile görüştü! Birlik vurgusu dikkat çekti
19:41 Aslan'ın yeni transferi Sergio Oliveira, İstanbul'a ayak bastı! İşte ödenmesi beklenen bonservis bedeli
19:29 Cuma hutbesinde "Doktorların daha fazla öldürülmesini getirir" diyen imam hakkında soruşturma açıldı
18:56 Antalyaspor ile karşılaşacak Borussia Dortmund: Nuri Şahin ziyarete geliyor
18:17 İstanbul'da ırkçı bir şahıstan siyahi aileye ağır küfürler! Metrodaki diğer yolcular gülerek eşlik etti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.07.2022 20:54:44. #1.11#
SON DAKİKA: AK Parti MKYK Üyesi Baybatur partisinin bayramlaşma etkinliğinde konuştu Açıklaması - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement