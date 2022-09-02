AK Partili Metin Külünk'ten partisine Sedat Peker çağrısı: Sokak arınma istiyor, başarmak zorundayız

Suç örgütü liderliğinden hüküm giyen Sedat Peker, eski Sermaye Piyasası Kurulu Başkanı Ali Fuat Taşkesenoğlu, kardeşi AK Parti Erzurum Milletvekili Zehra Taşkesenoğlu, Cumhurbaşkanı Danışmanı Serkan Taranoğlu, Eski Kıyı Emniyeti Genel Müdürü Salih Orakcı ile ilgili bir rüşvet sarmalı olduğuna ilişkin iddialarda bulundu. İddiaların merkezindeki Mine Tozlu Sineren'in Peker'in iddialarını doğrulaması ve SPK'nın ihbarı üzerine İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı.

METİN KÜLÜNK'TEN İDDİALAR HAKKINDA AÇIKLAMA

AK Parti MKYK Üyesi Metin Külünk, katıldığı Ankara Masası isimli Youtube programında Sedat Peker'in son dönemde ortaya attığı rüşvet sarmalı iddiaları hakkında konuştu. Külünk, "sokağın" bu iddialarını konuştuğunu dile getirerek görmezden gelinemeyeceğini söyledi.

"SOKAK ARINMA TALEP EDİYOR"

Partisinin içerisinde yanlış yapan kim varsa "sokağın" arınma talep ettiğini söyleyen Külünk şunları dile getirdi: "Kim varsa bu hareketin içinde yanlış yapan sokak arınmasını istiyor. Ben isim vermiyorum. İsimler üzerinden hareket etmiyorum. Ama sokağın bu anlamdaki Ak Parti hareketinin üzerinde FETÖ gölgesi istemiyor net. Sokak ne istiyor bütün tartışmaların dışlında bir Ak Parti istiyor. Bu gelişmelerin hepsi sokağın Ak Parti'nin hareketine olan ümidinin daha güçlenmesi için bir arınmanın kapısı olarak da görmek mümkün. Bunlar tartışmalarda var. Biz duymak işitmek istemesekte bunlar var. Bu büyük mücadelede herkesin sorumluğunu yerine getirmeli. Ak Parti bu arınmayı yapmak zorunda. Başarmak zorundayız. Sokak tartışıyor. Sokağın tartışmasına kulak mı kapatacağız böyle bir şeyi yok mu sayacağız"

"CUMHURBAŞKANIMIZ DAİMA SOKAĞIN KONUŞTUKLARINI MERKEZE KOYARAK SİYASETİ BELİRLEDİ"

Daha sonra sosyal medya hesabından da paylaşımlarda bulunan Külünk, sözlerine açıklık getirdi: "Ak Partimizin 20 yıllık özeti, en temel gücü olan sokağı ve sokağın reflekslerini doğru okuyarak, yenilenmeyi bu iki esas üzerinden başarmasıdır. CB'mız Sn. Erdoğan, sokağın ne konuştuğunun her zaman farkeden takip eden Liderdir. Sn. CB'mız, daima sokağın konuştuklarını merkeze koyarak siyaseti belirledi, belirlemeye de devam ediyor ve de edecek. Sn. CB'mız, Dünyanın yeniden şekillenen güç dengelerinde, çok kutuplu bir yeni dünya sürecinde bir yandan kutup başı Türkiye'miz temelinde milli bağımsızlıkçı politikalarla dijital esaslı yeni bir Eko-Sistem için adımlar atıp büyük hedefler ortaya koyarak strateji belirlerken, bir yandan da içeride siyasetin bütün tartışmalarını gözlemleyerek, yüzyılın seçimi olan 2023'e yönelik toplumun beklentilerini karşılama noktasında büyük yenilenmeyi başaracak güçte bir lider olduğunu hep göstermiştir. 6'lı masa,bileşenleri ve entellektüelleri(!) Sn. CB'mızın yenilenme gücünün ve güçlü iradesinin her daim diri olmasından ise ciddi anlamda rahatsızlar. Yenilenmenin olmayıp, müfteriliğe, yalana ve algıya dayalı politikalarının devam etmesi peşindeler. Net ifade ediyoruz; kaybettiniz"