AK Parti MKYK Üyesi Mustafa Sever, Mersin\'de partililerle bir araya geldi

AK Parti MKYK Üyesi Mustafa Sever, Mersin'in Gülnar ilçesinde partililerle bir araya geldi.

Sever, partisinin ilçe başkanlığında düzenlenen toplantıda saha çalışmaları kapsamında 3,5 ay önce başladıkları ilçe gezilerini tamamladıklarını belirtti.

İkinci tur gezileri için yeniden sahalarda olduklarını ifade eden Sever, "Şimdi saha çalışmalarımıza ara vermeden devam edeceğiz. Mersin Büyükşehir Belediyesi ile 13 ilçe belediyemizi seçimlerde kazanacağız." dedi.

Toplantıya, partinin İl Başkan Yardımcısı Cevdet Bal, İlçe Başkanı Tevfik Kalemci ve partililer katıldı.