AK Parti Mudanya İlçe Başkanı'ndan Meydan Projesine Sert Tepki - Son Dakika
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Politika

AK Parti Mudanya İlçe Başkanı'ndan Meydan Projesine Sert Tepki

AK Parti Mudanya İlçe Başkanı\'ndan Meydan Projesine Sert Tepki
13.07.2025 12:23  Güncelleme: 12:24
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AK Parti Mudanya İlçe Başkanı Arif Bayrak, Mudanya Meydanı Projesi kapsamında gündeme gelen arazi takasını sert bir dille eleştirerek, projenin ilçeye en büyük kötülüğü getireceğini ve trafik sorununu derinleştireceğini ifade etti. Gençlik ve Yaşam Merkezi talep eden Bayrak, projenin Mudanya'nın geleceğine zarar vereceğini belirtti.

AK Parti Mudanya İlçe Başkanı Arif Bayrak, "Mudanya'ya değer katacak her projenin destekçisi olacaklarını ama bu proje Mudanya'nın kalbine yapılacak en büyük kötülük olur. İlçemizin merkezini beton yığınına dönüştürecek bu takasa sonuna kadar karşıyız" dedi.

AK Parti Mudanya İlçe Başkanı Arif Bayrak, Mudanya Belediye Meclisi Temmuz Ayı toplantısında gündeme gelen Mudanya Meydanı Projesi kapsamındaki arazi takasına AK Parti Mudanya İlçe Teşkilatı ve AK Parti Meclis Grubu sert tepki gösterdi. Bayrak, belediyenin sunduğu proje kapsamında Halitpaşa Caddesinin araç trafiğine kapatılacağını, Mudanya'nın en büyük sorunlarında olan trafik sorununu içinden çıkışmaz bir hale sokacağını söyledi. Takas edilmek istenen alana konut ve ticarethane yerine kapsamlı bir Gençlik ve Yaşam Merkezi inşa edilmesi için bakanlık düzeyinde görüşmeler yaptıklarına dikkat çeken Arif Bayrak ilçede uyuşturucu ve madde bağımlılığı tehdidi altındaki gençlerin korunması, sosyalleşmesi ve gelişimi için böyle bir merkezin elzem olduğuna işaret etti.

Bayrak, "Mudanya'nın gençliği için yapacağımız her yatırım, geleceğe bırakacağımız en değerli mirastır. Bu alana yapılacak olan proje, Yıldırım ilçesindeki uyumayan kütüphane tarzı gençlik ve sosyal yaşam merkezi, ilçemiz için bir dönüm noktası olabilir. Yıkılan Hükümet Konağının Emniyet Müdürlüğüne devir edilen arsa ile Mudanya Meydanı Projesi için takas edilmek istenen Siteler Mahallesi'ndeki söz konusu arsanın borç içindeki belediye bu değeri neden borç ödemede kullanmıyor" dedi.

AK Parti İlçe Başkanı Arif Bayrak, Mudanya Belediyesi şirketlerinin (MUDAŞ- MUDBEL) SGK ve vergi borçlarıyla boğuştuğunu hatırlatarak, "Madem bu kadar kıymetli bir arsa var, neden belediye şirketlerinin borçları için değerlendirilmiyor" sorusunu da gündeme taşıdı.

Bayrak, "Emniyet Müdürlüğü için ihtiyaç olan binayı hükümetimiz Mudanya Devlet Hastanesi, adliye binası ve diğer kamu hizmetlerinde olduğu gibi en güzel şekilde yerine getirecektir. Bir yandan kamu kaynağından tek kuruş çıkmayacak diyorsunuz, diğer yandan belediyenin kurduğu şirketler borç batağında. Bu çelişkiyi Mudanya halkına anlatamazsınız" diye konuştu.

Açıklamasında mevcut trafik yüküne de dikkat çeken AK Parti İlçe Başkanı Arif Bayrak, "Zaten ciddi trafik sorunu yaşayan bir ilçede, sırf belediyenin cebinden hiç para çıkmayacak vaadiyle bu alanın geleceğini rantsal beklentilerle riske atamazsınız. Bu anlayış, Mudanya'nın geleceğini berbat etmektir. Biz buna razı olamayız. Tüm planlamalara rağmen bu proje yakın gelecekte Mudanya'nın kalbini kilitleyecektir" diyerek, projeye neden karşı çıktıklarını bir kez daha vurguladı.

Mudanya'nın tam kalbinde yer alan bu stratejik arazinin geleceğinin tüm Mudanyalıları ilgilendirdiğini belirten Arif Bayrak, "Bu karar sadece bugünü değil, önümüzdeki 50 yılı belirleyecek. Mudanya'da yaşayan bizler, Mudanya'yı beton yığınına çeviren bir anlayışın değil, gençlerine yatırım yapan, tarihine sahip çıkan daha yaşanabilir bir Mudanya vizyonunun yanında duruyoruz. Bu takas gerçekleşirse Mudanya'ya ihanet edilmiş olur. Buna asla sessiz kalmayacağız" ifadelerini kullandı. - BURSA

Kaynak: İHA

AK Parti, Gençlik, Mudanya, trafik, Son Dakika

Son Dakika Politika AK Parti Mudanya İlçe Başkanı'ndan Meydan Projesine Sert Tepki - Son Dakika

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