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AK Parti Muğla Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ayaydın: 'Muğla hizmete susamış bir il' - Son Dakika
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AK Parti Muğla Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ayaydın: 'Muğla hizmete susamış bir il'

AK Parti Muğla Büyükşehir Belediye Başkan adayı Aydın Ayaydın, AK Parti ve Milliyetçi Hareket Partisi İl Başkanlığı ziyaretleri sonrası yaptığı açıklamada, 'Muğla uzun yıllardan beri hizmete susamış bir ilimizdir' diye konuştu. Ayaydın, Muğla Büyükşehir Belediye Başkanlığı kazanmaları halinde Muğla'nın sorunlarını çözmek için çalışacaklarını ve Avrupa Birliği yatırımlarını ilimize getirebilecek kapasiteye sahip olduğunu belirtti.

AK Parti Muğla Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ayaydın: \'Muğla hizmete susamış bir il\'
15.01.2024 - 22:49,  Güncelleme: 22:55
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AK Parti Muğla Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ayaydın: "Muğla hizmete susamış bir il"

MUĞLA - AK Parti Muğla Büyükşehir Belediye Başkan adayı Aydın Ayaydın, AK Parti ve Milliyetçi Hareket Partisi İl Başkanlığı ziyaretleri sonrası yaptığı açıklamada, "Muğla uzun yıllardan beri hizmete susamış bir ilimizdir" diye konuştu.

AK Parti Muğla Büyükşehir Belediye Başkan adayı Aydın Ayaydın ilk olarak Muğla AK Parti İl Başkanlığı'nı ziyarette bulundu. Ayaydın, il başkanlığında partililer ve basın mensupları ile bir araya geldi. Ayaydın, AK Parti Muğla İl Başkanlığı'ndaki ziyaretin ardından Milliyetçi Hareket Partisi İl Başkanlığını da ziyaret etti.

Muğla Büyükşehir Belediye Başkanlığını kazanmaları halinde yapacakları projeler hakkında bilgi veren AK Parti Muğla Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Aydın Ayaydın, "Bizler bu göreve talip olduğumuz zaman Muğla ile ilgili Muğla'nın sorunlarını ve bu sorunların nasıl aşacağımız ile ilgili elbette çalışmamız olmuştur ve çalışmamızda halen daha 15 kişilik ekibimizle devam ediyoruz. Her ne kadar farklı eleştiriler olsa da ben Muğlalıyım. 1999 yılından beri Muğla'da, Bodrum'da oturuyorum. İlk yıllarım sadece yaz aylarında 6 ay kalıyordum, ama son 10 yıldır yaz kış 12 ay Bodrum'da oturuyorum. Evim Bodrum'da ve ben kendimi Muğlalı olarak görüyorum ve ben bir Muğlalıyım. Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı seçildiğim takdirde geceli-gündüzlü hiçbir ayrım yapmaksızın, hiçbir siyasi partinin ilçe başkanları ayrımı yapmaksızın bana oy vermiş olsun veya olmasın ben Muğla halkının hizmetinde olacağım. Onlar için ne gerekiyorsa yapmak için gayret edeceğim. Muğla uzun yıllardan beri hizmete susamış bir ilimizdir. Hak ettiği yeri ne yazık ki bugüne kadar alamamıştır. Ben kimseyi eleştirmek istemiyorum, ben sadece yapacaklarımı söylüyorum. Benim bütün çalışmalarım sadece Muğla halkının refahını yükseltecek, yaşam kalitesini yükseltecek projeleri hayata geçirmek istiyorum. Bugün bir dünya markası olması gereken Muğla, ne yazık ki hak ettiği noktada değildir. Muğla'nın bütün ilçeleri birer turizm cenneti olabilecek yerlerdir. Dünyanın hiçbir yerinde bu kadar güzel kıyı şeridi olan bir il yoktur ama ne yazık ki biz bunun kıymetini bilemiyoruz ve bir marka olması gereken Muğla'yı hak ettiği noktaya bugüne kadar taşımamışız. Bundan böyle eğer biz bu göreve gelir isek Avrupa Birliği yatırımlarını Muğla'ya getirebilecek kapasiteye sahip biriyim" dedi.

Kaynak: İHA
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