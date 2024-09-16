AK Parti MYK toplanıyor! Vatandaşın en önemli sorunu Erdoğan'ın önüne gelecek - Son Dakika
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Politika

AK Parti MYK toplanıyor! Vatandaşın en önemli sorunu Erdoğan'ın önüne gelecek

AK Parti MYK toplanıyor! Vatandaşın en önemli sorunu Erdoğan\'ın önüne gelecek

Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında toplanacak olan AK Parti'nin Merkez Yürütme Kurulu'nda hayat pahalılığı konusu gündeme gelecek.

16.09.2024 09:28
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AK Parti'nin Merkez Yürütme Kurulu bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanacak. MYK'da vatandaşın yaşadığı sıkıntılar ve acilen çözmesi gereken konular masaya yatırılacak.

PARTİ TEŞKİLATI SIKINTILARI DİNLEDİ

AK Parti, bu ay itibarıyla başlattığı "Türkiye Buluşmaları" programının ilk etabını tamamladı. Program kapsamında tam kadro sahada olan parti yönetimi, Türkiye'nin fotoğrafını çekti. Yediden yetmişe toplumun tüm kesimleri ile bir araya gelen parti teşkilatı; esnafın, STK'ların, çiftçilerin, işçilerin ve emeklilerin talep, sıkıntı ve izlenimlerini dinledi.

RAPOR ERDOĞAN'A SUNULACAK

Türkiye gazetesinin haberine göre; detaylı bir mutfak çalışması yapan parti kurmayları, sahadan gelen ilk raporları, toplantıda Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sunacak. Rapor sonuçlarına göre atılacak adımların yol haritası belirlenecek. Ekonomideki iyileşme göstergelerini vatandaşa yansıtmak için yapılması gerekenler ele alınacak. Ayrıca, hayat pahalılığı konusu da toplantıda gündeme gelecek.

VATANDAŞ KİMİ 'UMUT' OLARAK GÖRÜYOR?

Yeni anayasa çalışmaları başta olmak üzere yeni yasama döneminde Meclis'te ele alınacak birçok konu da toplantıda görüşülecek. Seçmenin muhalefete bakış açışı, muhalefetin sorunları çözme kabiliyeti ve vatandaşın kimi 'umut' olarak gördüğü konuşulacak.

Merkez Yürütme Kurulu, AK Parti, Politika, Güncel, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Politika AK Parti MYK toplanıyor! Vatandaşın en önemli sorunu Erdoğan'ın önüne gelecek - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (31)

  • Sait Mevlut:
    Ekonomi düzelmezse ve fiyatlara dur diyebilecek irade gösterilmezse önümüzdeki seçimde hükümet değişir. 250 6 Yanıtla
  • Çetin Çelik:
    Ülkenin durumunu buraya getiren kendisi dahada kötü olacak 204 23 Yanıtla
  • mustafa sagdic:
    ayni donence de olmakdan hala bikmadilar. vatandasin sorununu sanki bilmiyorlar da vatandasa soracaklarmis. ekonomi, multeci sorunu, egitim sistemi, eneklilik haklari, vs vs kisacasi a dan z ye hersey 199 5 Yanıtla
  • Uğur BOZKURT:
    Bu emekli düşmanının gitmesini umut olarak görüyoruz. Bi emekli olarak inanın 20 bin seyyanende verse şu an bitti artık ona oy yok. Verdiğim oylarada çok pişmanım Allah affetsin. 136 19 Yanıtla
  • Ali İzzet Aşrak:
    geçin bunları 123 7 Yanıtla
  • Murat Sayan:
    görmek istemeyen göze ışık ne yapsın. 119 3 Yanıtla
  • Mehmet Aydın:
    Bunlar hala dalga geçiyor Derhal erken genel seçim 107 8 Yanıtla
  • süleyman hakan gökşen:
    doğru ya ekonomistimizin hayat pahalılığından haberi yok, zira kendileri başka bir dünyada yaşıyor. 105 2 Yanıtla
  • Guner Çavuşoğlu:
    Ekonomi düzelecek öyle mi .? Emekli maaşı 12.500 ülkede en düşük kira 15-20 bin, hee he ekonomi düzelir ..! 93 3 Yanıtla
  • rıfat eren:
    AA hangi sorun ne sorunu ülke güllük gülistanlık hiç bir sorunu yok vatandaşın çoğu tatilden dönemedi daha 73 9 Yanıtla
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