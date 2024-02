AK Parti Nilüfer Belediye Başkan adayı Celil Çolak: "Yüzde 62 ile kazanacağız"

Politika

Bu seçimlerde önceki dönemin sonuçlarını tersine çevireceklerini belirten AK Parti Nilüfer Belediye Başkan adayı Celil Çolak, yüzde 62'i Nilüfer'i hak ettiği belediyeciliğe kazandıracaklarını söyledi. Çolak, "Yolumuzu kesenler 'bıktık, bıktık, bıktık' diyor. CHP'li arkadaşlar bize destek telefonları ediyor" diye konuştu.

Bursa'daki basın mensuplarıyla bir araya gelen AK Parti Nilüfer Belediye Başkan adayı Celil Çolak, Nilüfer için ortaya koyduğu vizyonu ve projelerini anlattı. Çolak, "Öyle inanıyorum ki Nilüfer'i 'Gerçek Belediyecilik' ile buluşturacak; şehir estetiği, kimliği ve ruhu olan, geleceği bugünden planlanmış, her bir ferdinin hayat kalitesi ve standardı yükseltilmiş bir Nilüfer'i, birlikte inşa edeceğiz. Nilüfer'in hak ettiği değeri alması için tüm projelerimiz hazır. Her adımı açıklık, dürüstlük ve hesap verebilirlik temelinde atacağız. İnsan odaklı çalışmaları esas alacağız. Son 20 yılda, dünya da Türkiye de çok değişti. Ancak üzülerek görüyorum ki, Nilüfer bu değişime, son 20 yılda ayak uyduramadı. Ülkemizin yakaladığı gelişim, ilçemize aynı oranda yansımadı. Bilim ve teknolojideki gelişmelerin gündelik yaşama her geçen gün daha da etki ettiği yepyeni bir dünya var artık" diye konuştu.

"Gerçek belediyecilik vizyonu"

Şehirler, dünyadaki hızlı değişime ayak uyduran, cesur, bilimin ve teknolojinin gereklerini yerine getiren ama "şehir ve insan" arasındaki organik ilişkiyi de asla göz ardı etmeyen; "insan öncelikli, hizmet odaklı" bir yönetim anlayışına ihtiyaç duyduğuna dikkat çeken Çolak, bu yaklaşımı, gerçek belediyecilik vizyonu olarak tanımladı. Bu vizyon, hem bugünün değişen taleplerini daha kolay ve kapsamlı karşılamak hem de geleceğin ihtiyaçlarına hazırlanmak hedefini taşıdığını savunan Başkan adayı Celil Çolak, ortaya koyduğu vizyonu ve projelerini sosyal belediyecilik, çevre, kentsel tasarım uygulamaları, ulaşım, turizm, eğitim, istihdam, akıllı şehircilik, sağlık, tarım, spor ve kültür başlıkları altında tanıttı. Projelerin hayata geçirilmesi için Nilüferli hemşehrilerinin desteğine ihtiyacı olduğunun altını çizen Çolak; 'Değişime var mısınız?' sorusunu yönelterek konuşmasına şu sözlerle devam etti;

"Değerli Nilüferli Hemşehrilerim, güzel ilçemizi hak ettiği hizmetlere kavuşturmak, bilim ve teknolojinin önderliğinde Nilüfer'i değiştirmeye var mısınız? Herkesi kucaklayan; katılımcı, adil, demokratik belediyecilik anlayışı ile ilçemizi birlikte yönetmek için, değişime var mısınız? 'İnsan öncelikli, hizmet odaklı' anlayışla; Nilüfer'e yeni eserler, yeni değerler kazandırmak için, değişime var mısınız? Bu arzuyu benimle birlikte sizlerde de görüyorum:

Nilüfer hazır, Nilüfer kararlı. Bu sefer çok farklı! Öyle inanıyorum ki Nilüfer'i 'Gerçek Belediyecilik' ile buluşturacak; şehir estetiği, kimliği ve ruhu olan, geleceği bugünden planlanmış, her bir ferdinin hayat kalitesi ve yaşam standardı yükseltilmiş bir Nilüfer'i, birlikte inşa edeceğiz."

Hizmet ve eser siyasetinden taviz verilmeyen, teknolojik ve dijital yaklaşımlardan yararlanarak yenilikçi ve öncü uygulamaların hayata geçirildiği, yerel hizmetlerin toplumun tüm kesimlerine ayrım gözetmeden ulaştırılacağını ifade eden Çolak, vizyon ve projelerini ise tek tek sıraladı.

"Kamu kaynakları adil ve hakkaniyetli dağıtılacak"

Hizmet ve karar süreçlerinde her daim kamuoyunun talep ve görüşlerine başvurulacağını belirten Çolak, "Kamu kaynaklarının şehirde adil ve hakkaniyetli dağıtımının sağlandığı, hemşehri hukukuna riayet edilen, hizmet kalitesinin her geçen gün yükseltilerek sürdürülebilirliğinin mümkün kılındığı bir Nilüfer inşa edeceğiz" dedi.

"Toplumun tüm kesimleri hizmetlerin merkezinde yer alacak"

Ailelerin, kadınların, çocukların, gençlerin, engellilerin, yaşlıların, gazilerin, şehit yakınları ve ihtiyaç sahiplerinin; hizmetlerin merkezinde yer aldığı bir Nilüfer olacağını belirten Çolak, "İstihdamdan eğitime, sağlıktan ulaşıma kadar her alanda dezavantajlı toplumsal grupların yönetime katılmasına, belediye hizmetlerinden eşit, adil ve hakkaniyetli bir şekilde yararlanmasına öncelik verilen bir Nilüfer'i hep birlikte yöneteceğiz. Mimarisi özgün, kimliğini ön plana çıkaran nitelikli kentsel tasarım uygulamalarına, tarihi ve kültürel birikimiyle uyumlu yerleşim alanlarına sahip, herkes için erişilebilir kentsel hizmetlerin sunulduğu, doğaya ve çevreye saygılı bir Nilüfer. Sürdürülebilir şehirleşme modeli ile depremin yanı sıra küresel iklim değişikliğiyle artış gösteren sel, su stresi, tarımsal kuraklık gibi afet ve etkilere karşı dirençli, sosyal ve ekonomik riskler başta olmak üzere her türlü kırılganlığa karşı güvenli bir Nilüfer olacak" diye konuştu.

"Farkını ortaya koyan eser ve hizmetler"

Yenilenebilir enerji, döngüsel ekonomi, emisyon azaltımı, entegre atık yönetimi, yeşil ve dijital dönüşüm alanlarına yatırım yapan bir Nilüfer planladıklarını belirten Çolak, "Bütüncül, özgün ve fark oluşturan eser ve hizmetlerle buluşan bir Nilüfer'i inşa edeceğiz. Üniversiteler, teknoloji transfer bölgeleri, merkezi idare kuruluşları, belediye birlikleri, sivil toplum kuruluşları ve diğer tüm paydaşlarla birlikte hareket eden, ortak akıl ile yönetilen, katılımcı bir Nilüfer. Akıllı ve modern teknolojileri kullanarak şehir planlamasını, kentsel dönüşümü, sosyal politikaları etkili, verimli ve koordineli yönetmek için bütünleşik modelleri geliştiren bir Nilüfer'i Bursa'ya kazandıracağız. Nitelikli iş gücü oluşturma ve sürdürülebilir kalkınma için girişimci ve yenilikçi uygulamaların desteklendiği bir Nilüfer ortaya çıkacak. Mahallelerin sosyoekonomik kalkınmasının desteklendiği, belediye hizmetlerinin bu mekanlara ulaşmasının kolaylaştırıldığı bir Nilüfer. Yapay zeka, büyük veri, açık veri, robotik teknolojiler, nesnelerin interneti, insansız hava araçları, dijital ikiz gibi yeni nesil teknolojilerin belediye hizmetlerine dahil edilerek hizmet kalitesinin yükseltildiği; vatandaşın hayatının kolaylaştırıldığı, karar alma süreçlerine daha fazla katılımın sağlandığı bir Nilüfer olacak" şeklinde konuştu.

Şehrin ve toplumsal hafızanın devamlılığını sağlayacak, şehir-medeniyet ilişkisini göz ardı etmeyen, mevcut şehir dokusu ile ilişkisini devam ettirebilen sosyal, kültürel ve yeşil alanlarıyla örnek olan bir Nilüfer'i Bursalılarla buluşturacaklarını belirten Çolak, "Gençler, kadınlar ve dezavantajlı gruplar başta olmak üzere, toplumun tüm kesimlerinin üretime katılımını teşvik eden modellerin geliştirildiği bir Nilüfer. Kadınların çalışma hayatına dahil olmasını kolaylaştırmak için kreşlerin, bakım merkezlerinin ve mesleki eğitim imkanlarının artırıldığı bir Nilüfer. Kadınların yanı sıra engelliler ve yaşlılar gibi dezavantajlı grupların üretken hale gelmesinin ve kendi istekleri doğrultusunda çalışma hayatına katılımlarının desteklendiği bir Nilüfer. Kamusal mekan tasarımında özel ihtiyaç sahibi bireylerin, çocukların, yaşlıların, kısacası şehrin tüm sakinlerinin konforlu, kesintisiz ulaşımını sağlayacak, yaya hareketliliğini artıracak uygulamaların yaygınlaştırıldığı bir Nilüfer'i hep birlikte yöneteceğiz" dedi.

Kendisine güvenilmesini ve inanılmasını isteyen Çolak, "Söz veriyorum. Mevcutta olan bütün yanlışları değiştireceğiz. Doğru olanların üzerine daha fazla doğru katacağız. İyi bir yönetim izleyeceğimden de kimsenin şüphesi olmasın. Vatandaşların bize destek vermesiyle daha bir Nilüfer'de birlikte yaşayacağız. Yönetim anlayışı değişecek, Nilüfer coşacak" diye konuştu.

"Yüzde 62 ile kazanacağız"

Rant denilen şey başkalarının cebine değil, Nilüferli'nin cebine gireceğini belirten Çolak, "Hizmet olarak, sosyal proje olarak, ekonomik durumu iyi olmayan kişilere sosyal yardım olarak girecek. Gecen yerel seçimlerde, yüzde 35'e yüzde 62 olarak görülüyor. Şimdi biz iddia ediyoruz. Yüzde 62 alacağız. Bunun sinyalini sokakta görüyoruz. Seçmenler bize, 'bıktık, bıktık, bıktık' diyor. Cumhuriyet Halk Partisi'nden arkadaşlarım beni arayak, 'oyumuz sana' diyor. Ben bile şaşırdım. 'Ben yanlış bir partinin adayı mıyım? AK Partili arkadaşlarımızla espirili bir şekilde takılıyoruz" şeklinde konuşmasına son verdi.

MHP Nilüfer İlçe Başkanı Levent Karakoç ve AK Parti Nilüfer İlçe Başkanı Furkan Alpaslan ise yaptıkları selamlama konuşmasında şu cümlelere yer verdi;

"Allah nasip ederse, Celil Çolak başkanımızla bu değişimi gerçekleştireceğiz. İnşallah Nilüfer'i hak ettiği belediyecilik anlayışına taşıyacağız. Türkiye yüzyılı vizyonu doğrultusunda, Türkiye'nin il ve ilçelerini gerçek belediyecilikle tanıştıracağız. Türkiye yüzyılı şehirlerini inşa edeceğiz." - BURSA