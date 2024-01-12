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AK Parti'nin 14 Ocak'taki aday tanıtım toplantısı iptal edildi - Son Dakika
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AK Parti'nin 14 Ocak'taki aday tanıtım toplantısı iptal edildi

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, partinin 14 Ocak Pazar günü yapacağı aday tanıtım toplantısının iptal edildiğini duyurdu. Çelik, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, toplantının şehitlerimiz sebebiyle ertelendiğini belirtti ve ülkenin güvenliği için mücadelelerinin devam edeceğini vurguladı.

AK Parti\'nin 14 Ocak\'taki aday tanıtım toplantısı iptal edildi
12.01.2024 - 23:50,
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AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, partinin 14 Ocak Pazar günü yapacağı aday tanıtım toplantısının iptal edildiğini bildirdi.

Çelik, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Bu hafta sonu yapacağımız aday tanıtım toplantımız şehitlerimiz sebebiyle, Cumhurbaşkanımız ve Genel Başkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın kararıyla ertelenmiştir. Şehitlerimizin mekanı cennet olsun. Ülkemizi her türlü tehditten korumak için mücadelemiz kararlılıkla sürecektir." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA
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SON DAKİKA: AK Parti'nin 14 Ocak'taki aday tanıtım toplantısı iptal edildi - Son Dakika
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