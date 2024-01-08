AK Parti\'nin aday tanıtımına damga vuran isim! İki kez anons edildi

AK Parti'nin 26 il için belirlediği adaylar dün tanıtıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, 11 büyükşehir ve 15 ilin belediye başkan adayını bir bir takdim ederek sahneye çağırdı. İsmi ilk açıklanan Artvin Belediye Başkan adayı Mehmet Kocatepe'nin sahneye bir süre gelmemesi ve 2 kez anons edilmesi dikkat çekti.

2 KEZ ANONS EDİLMESİNE RAĞMEN SAHNEYE GEÇ ÇIKTI

Dün Haliç Kongre Merkezi'nde düzenlenen programda 26 kentin belediye başkan adayları alfabetik sıralamasına göre açıklandı. İBB Başkan adayı Murat Kurum ise en son takdim edildi. İlk açıklanan isim ise Artvin Belediye Başkan adayı Mehmet Kocatepe oldu. Ancak Mehmet Kocatepe Erdoğan'ın anonsuna rağmen uzun süre sahneye gelmedi. Gözler Kocatepe'yi ararken Cumhurbaşkanı Erdoğan Kocatepe'nin adını bir kez daha ilan etti. Kocatepe yaklaşık 75 saniye sonra koşar adımlarla sahneye çıkıp Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yanına geldi.

POZ VERDİLER

Sonrasında il teşkilatı ve Kocatepe, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile poz verdi. Ancak Kocatepe'nin ellerin havaya kaldırıldığı bölümde de geri kalması Erdoğan'ın dikkatini çekti. Bunun üzerine Cumhurbaşkanı Erdoğan, başkan adayının elini tuttu.