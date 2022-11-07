AK Parti'nin HDP ziyareti sonrası yaptığı açıklamaya İYİ Parti'den tepki gecikmedi: Partiler, seçim kazanmak için değer yargılarını kullanmamalı - Son Dakika
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AK Parti'nin HDP ziyareti sonrası yaptığı açıklamaya İYİ Parti'den tepki gecikmedi: Partiler, seçim kazanmak için değer yargılarını kullanmamalı

07.11.2022 17:55

AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, partisinin başörtüsü düzenlemesine destek amacıyla HDP'yi ziyaret etmesinin ardından yaptığı açıklamada, "Görüşmeseydik, samimi değilsiniz derlerdi" ifadelerini kullanmasına İYİ Parti'den yanıt geldi. İYİ Parti sözcüsü Kürşad Zorlu, "Biz geçmişte bu samimiyeti iyi biliyoruz. Habur'da Oslo'da. Nasıl bir samimiyet kurulduğunu iyi biliyoruz. Partiler, seçim kazanmak için değer yargılarını kullanmamalı" dedi.

AK Parti'nin Anayasa'daki başörtüsü düzenlemesine destek amacıyla HDP'yi ziyaret etmesinin yankıları sürüyor. CHP'nin ardından konuya dair bir tepki de İYİ Parti'den geldi. Konuya ilişkin açıklama yapan İYİ Parti sözcüsü Kürşad Zorlu AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan'ın "Görüşmeseydik, samimi değilsiniz derlerdi" açıklamaları üzerinden iktidara yüklendi.

"BU SAMİMİYETİ GEÇMİŞTE İYİ BİLİYORUZ"

Zorlu, "Biz geçmişte bu samimiyeti iyi biliyoruz. Habur'da Oslo'da. Nasıl bir samimiyet kurulduğunu iyi biliyoruz. Partiler, seçim kazanmak için değer yargılarını kullanmamalı" dedi.

CHP DE TEPKİ GÖSTERDİ

Söz konusu ziyarete CHP'de tepki gösterdi. CHP Sözcüsü Faik Öztrak konuya ilişkin "Eğer siz değer ve ilkeler siyaseti yapıyorsanız, soyunduğunuz yerde giyineceksiniz. Bundan önce ne söylediniz, şimdi ne yapıyorsunuz bunu ben milletimizin takdirine bırakıyorum" ifadelerini kullandı.

TURAN: GÖRÜŞME AK PARTİ'NİN YÖNETİMİNDE

Öte yandan bugün İsmail Saymaz'a konuşan AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan tartışma yaratan ziyaretle ilgili "Bahçeli'nin haberi var mıydı?" sorusuna, "MHP ile tüm önemli süreçleri beraber belirleyeceğimizi, ittifaka düşen anlayışın da bu olduğunu ifade etmek isterim. Ancak bu ziyaret AK Parti'nin yönetimindeki bir süreçtir" yanıtını verdi.

GÖZLER MHP LİDERİ BAHÇELİ'NİN KONUŞMASINA ÇEVRİLDİ

AK Parti cephesinin ardından gözler bu sefer de Milliyetçi Hareket Partisi cephesine çevrildi. Herkes MHP'nin konuyla ilgili nasıl bir tavır ortaya koyacağını merak ediyor. Haberler.com olarak ulaştığımız MHP'li kaynaklar da yarın Devlet Bahçeli tarafından Meclis'te gerçekleştirilecek grup toplantısını işaret etti. MHP'li kaynaklar, herkesin Devlet Bahçeli'nin konuşmasını dinlemesi gerektiğini ifade etti. Bahçeli'nin yarınki konuşmada HDP konusunda neler söyleyeceği ise şimdiden merak edilmeye başlandı.

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