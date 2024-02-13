AK Parti\'nin Büyükşehir Adayı Sami Er, seçim çalışmalarını sürdürüyor

Politika

AK Parti Malatya Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Sami Er, "Malatya'nın yeniden ayağa kaldırılması adına elimizi değil, yüreğimizi taşın altına koyacağız. İşimiz gücümüz Malatya olacak" dedi.

AK Parti Malatya Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Sami Er, seçim gezileri kapsamında Battalgazi ilçesinde gerçekleştirilen 'Çöşnük Gençlik Buluşması' programına katıldı. Beraberinde AK Parti Battalgazi Belediye Başkan Adayı Av. Bayram Taşkın ve İlçe Başkanı Basri Kahveci ile programa katılan Er'i gençler coşkuyla karşıladı.

Katılımın yoğun olduğu programda söz alan AK Parti Battalgazi Belediye Başkan Adayı Av. Bayram Taşkın, AK Parti'nin gençlere en çok destek veren ve gençlerin de en çok desteklediği parti olduğunu ifade ederek, "Gençliğin enerjisi bir başka güzel. 31 Mart sonrası Battalgazi Belediyesi Gençlerin Belediyesi olacak" şeklinde konuştu.

Taşkın, Battalgazi'nin her seçimde rekor oyla Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ve AK Parti'ye sahip çıktığını da belirterek bu seçimde de yine aynı şevk ve azimle sandıklardan rekor oyla çıkacaklarını söyledi.

AK Parti Malatya Büyükşehir Belediyesi Başkan Adayı Sami Er ise, burada yaptığı konuşmada kentin sivil toplum kuruluşları, üniversiteleri, iş insanları ile bir araya gelerek herkesin tecrübesinden faydalanıp istişare kültürü ile bir yönetim tarzı geliştireceklerini söyledi. Göreve geldikten sonra öncelikli gündemlerinin deprem olacağını ifade eden Er, "Vatandaşlarımızın en son konuta erişince ya kadar, esnafımızın en son işyerine ulaşıncaya kadar bize durmak yok diyoruz. Bunları yaparken de bir taraftan da kentsel dönüşüm, yerinde dönüşüm ve güçlendirme projelerinin de üzerinde duracağız. Bu konuda da üniversitelerimiz ile ortak bir bilim danışma kurulu oluşturarak çalışmaları yürüteceğiz" ifadelerini kullandı.

Göreve geldiklerinde adaletli olacaklarını ve herkese eşit mesafede duracaklarının da altını çizen Sami Er, "Biz Cumhurbaşkanımızın adayımız, Malatyalıların adamıyız. Bütün Malatyalılar bizim canımız. Hiç kimseyi birbirinden ayırt etmeden herksin belediye başkanı olacağız. Malatya'nın yeniden ayağa kaldırılması adına elimizi değil, yüreğimizi taşın altına koyacağız. İşimiz gücümüz Malatya olacak. Diğer partilerden de oy talebimiz olacak. Malatya her zaman AK Parti'mize, Cumhurbaşkanımıza vefa göstermiştir, hiçbir zaman mahcup etmemiştir. Her zaman sadakatini göstermiş, bu seçimde de bu desteği vereceğinden kuşkumuz yok. 31 Mart'ta tarihin en rekor oyunu alacağız İnşallah" ifadelerine yer verdi.

Başkan adayı Er, "Bir gencin spor alanında neler yapacaksınız' sorusuna da 'Göreve geldiğimizde Allah izin verirse Gençlik ve Spor Müdürlüğü yada daire başkanlığı kuracağız. Gençlerimizi yakından ilgilendiren birçok projemiz var" dedi.

Büyükşehir Belediyesi Başkan Adayı Sami Er, beraberinde Yeşilyurt Belediye Başkan Adayı Prof. Dr. İlhan Geçit ve İlçe Başkanı Ramazan Yaylacı ile birlikte Bostanbaşı Mahallesi'nde gerçekleştirilen ev toplantısına katıldı.

Burada ilk olarak konuşan AK Parti Yeşilyurt Belediye Başkan adayı Prof. Dr. İlhan Geçit, "31 Mart'ta inşallah sandığa gidip Yeşilyurt'umuz için Malatya'mız için geleceğimizi oylayacağız. Bu süreci çok iyi değerlendireceğinizi düşünüyorum. Yerel seçimin dinamikleri farklı, genel seçimin çok farklı. Benim sizden istirhamım şöyle adayları bir teraziye koyalım. Bir tartın elinizi de vicdanınıza koyun, kimin bu işi iyi yapacağını düşünüz, oyunuzu ona göre verin. Zaten bu mukayeseyi yaptığınızda AK Parti'nin adaylarının diğer adaylardan çok daha iyi olduğunu göreceksiniz" şeklinde konuştu.

Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Sami Er ise Malatya'yı eskisinden daha iyi şartlara taşıma noktasında büyük çaba sarf edeceklerini dile getirerek, "Malatya'mız 6 Şubat depremi ile sarsıldı. 11 ili kapsayan bu felaket daha çok 4 ilimizi vurdu. Malatya da bunlar içinde en çok yara alan ikinci il oldu. Özellikle çarşımızın yıkılması kentte bir moral motivasyon bozukluğuna neden oldu. Bu yüzden öncelikle çarşımızı biran önce ayağa kaldırmak için yoğun bir çalışma içerisinde olacağız" diye konuştu. - MALATYA