AK Parti\'nin Eskişehir adayı Hatipoğlu, Dilber şarkısı eşliğinde dans etti

AK Parti'nin Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Nebi Hatipoğlu, başrolünü Yılmaz Erdoğan ve Hazar Ergüçlü'nün üstlendiği İnci Taneleri dizisiyle ünlenen Dilber şarkısı eşliğinde dans etti. Hatipoğlu'nun o anları saniye saniye kameraya yansıdı.
Hatipoğlu, Yılmaz Erdoğan'ın yazdığı ve oynadığı İnci Taneleri dizisinin Dilber karakteriyle özdeşleşen şarkısında dans etti. Partililerin kaydettiği bu görüntüler, sosyal medyada paylaşıldı.
Yılmaz Erdoğan'ın başrolünde yer aldığı ve senaryosunu yazdığı İnci Taneleri dizisinde, pavyonda dans eden bir kadını canlandıran Hazar Ergüçlü'nün, "Dilber senin evin yok mu?" isimli şarkıda performans göstermesi sosyal medyada gündem olmuştu.
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Batman'da DEM Parti'nin seçim lokali açılışı sonrası sokaklar karıştı. Açılış sonrası yüzleri maskeli bir grup, çöp konteynerleri ile yolu kapatıp ateş yaktı. Polis ekipleri ve TOMA bölgeye sevk edildi. Terör propagandası yapan grup, polis ekiplerine taş attı. Ara sokaklara kaçan göstericilerden 5 kişi gözaltına alındı.
Elazığ Valiliği, Elazığ Belediyesi himayesinde faaliyet yürüten Hayme Ana Kadın Girişim Kooperatifine yapılan operasyon iddialarının gerçeği yansıtmadığını açıkladı. Valilik, yapılan operasyonun kamu kurum ve kuruluşlarına zarar veren suçlarla ilgili olduğunu belirtti ve haberlerde yer alan belediye başkan yardımcısının ifadeye çağrıldığı bilgisinin doğru olmadığını vurguladı.
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Kocaeli'de düzenlenen bir etkinlikte Türkiye İttifakı'nın bütün Türkiye'yi kucakladığını ve ayrımcılığı reddettiğini söyledi. Özel, Türkiye İttifakı'nın belediye başkan adaylarının kapısının Kürt'e, Türk'e, Laz'a ve Çerkez'e de açık olduğunu belirtti. Ayrıca, Özel, Türkiye İttifakı'nın Kocaeli, İzmir, Ankara, Adana, Antalya, İstanbul, Aydın, Muğla, Bursa, Balıkesir, Manisa ve Denizli'yi kazanacak bir ittifak olduğunu vurguladı.
Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı, farklı suçtan yargılanacakları duruşma için getirildikleri adliyenin güvenlikli bekleme alanından firar eden 2 hükümlüden birinin yakalandığını bildirdi. Firar eden diğer hükümlü ise aranmaya devam ediyor.
Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı, adliyeden kaçan 2 hükümlüyle ilgili olarak 2 kişinin 'hükümlünün kaçmasına imkan sağlama' suçundan tutuklandığını açıkladı. Açıklamada, adliye nezarethanesi bulunmadığı ve hükümlü ve tutukluların güvenlikli bekleme salonlarında muhafaza edildiği belirtildi. Hükümlülerin kaçmasına imkan sağladığı değerlendirilen şüphelilerin tutuklandığı ve jandarma personeli hakkında adli soruşturmanın devam ettiği ifade edildi.
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