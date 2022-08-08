AK Parti'li Baybatur: "AK Parti, gençlerle yeni zaferlere imza atacak" - Son Dakika
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AK Parti'li Baybatur: "AK Parti, gençlerle yeni zaferlere imza atacak"

08.08.2022 15:06
AK Parti'li Baybatur: "AK Parti, gençlerle yeni zaferlere imza atacak"

AK Parti'nin, gençlerin enerjisi, dinamizmi, heyecanı ve desteğiyle bugünlere geldiğini belirten AK Parti MKYK Üyesi ve Manisa Milletvekili Murat Baybatur, "AK Parti, yine gençlerimizle gücüne güç katarak yeni zaferlere imza atacak" dedi.

AK Parti'nin, gençlerin enerjisi, dinamizmi, heyecanı ve desteğiyle bugünlere geldiğini belirten AK Parti MKYK Üyesi ve Manisa Milletvekili Murat Baybatur, "AK Parti, yine gençlerimizle gücüne güç katarak yeni zaferlere imza atacak" dedi.

AK Parti MKYK Üyesi ve Manisa Milletvekili Murat Baybatur, partisinin il gençlik kolları ve Şehzadeler ilçe gençlik Kolları tarafından düzenlenen "Genç Esnaf Buluşması" programına katıldı. Sıcak ve samimi bir ortamda geçen buluşmada attıkları her adımda gençlerin geleceğini düşündüklerini vurgulayan Baybatur, şöyle konuştu: "Genç girişimcilerimizin önünü açtık. Girişimcilik Destek Programı ile yeni iş kuran gençlerimize 50 bin TL hibe, 100 bin TL de 2 yıl ödemesiz ve faizsiz kredi sağladık. Yeni iş kuran gençlere 3 yıl boyunca 75 bin TL'lik kazanç istisnası getirdik. Genç girişimcilerin sermaye şirketlerine ilk defa vergi muafiyeti sağladık. Salgın döneminde esnafımıza can suyu niteliğinde sağladığımız hibe desteklerin yanı sıra salgın nedeniyle uzun süre dükkanlarını açamayan ya da işlerinde sıkıntıya düşen yaklaşık bir milyon küçük esnafa vergi muafiyeti getirdik. Böylelikle esnafımızın sırtından vergi yükünü de almış olduk"

Türkiye'de gençlere AK Parti kadar güvenen, AK Parti kadar itimat eden bir başka parti olmadığını belirten Baybatur, "Gençlerin enerjisi, dinamizmi, heyecanı ve desteğiyle bugünlere gelen AK Parti, yine gençlerimizle gücüne güç katarak yeni zaferlere imza atacak" dedi.

Baybatur, İl Gençlik Kolları Başkanı Samet Doğuş ve Şehzadeler İlçe Gençlik Kolları Başkanı Samed Zenginoğlu'na genç esnaf kardeşleriyle bir araya gelmesine vesile oldukları için teşekkür etti. - MANİSA

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Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika AK Parti'li Baybatur: 'AK Parti, gençlerle yeni zaferlere imza atacak' - Son Dakika

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SON DAKİKA: AK Parti'li Baybatur: "AK Parti, gençlerle yeni zaferlere imza atacak" - Son Dakika
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