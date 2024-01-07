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AK Parti'nin Isparta Belediye Başkan Adayı Şükrü Başdeğirmen'den açıklama - Son Dakika
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AK Parti'nin Isparta Belediye Başkan Adayı Şükrü Başdeğirmen'den açıklama

AK Parti'nin Isparta Belediye Başkan Adayı mevcut başkan Şükrü Başdeğirmen, Türkiye Yüzyılı'nda geleceğin şehri Isparta'mız için bir kez daha belediye başkan adayı gösterilmem dolayısıyla büyük bir onur yaşıyorum. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, AK Parti'nin Isparta Belediye Başkan Adayı'nın mevcut başkan Şükrü Başdeğirmen olduğunu açıklamasının ardından Şükrü Başdeğirmen'den ilk açıklama geldi.

AK Parti\'nin Isparta Belediye Başkan Adayı Şükrü Başdeğirmen\'den açıklama
07.01.2024 - 16:15,
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AK Parti'nin Isparta Belediye Başkan Adayı mevcut başkan Şükrü Başdeğirmen, " Türkiye Yüzyılı'nda geleceğin şehri Isparta'mız için bir kez daha belediye başkan adayı gösterilmem dolayısıyla büyük bir onur yaşıyorum" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, AK Parti'nin Isparta Belediye Başkan Adayı'nın mevcut başkan Şükrü Başdeğirmen olduğunu açıklamasının ardından Şükrü Başdeğirmen'den ilk açıklama geldi. Başdeğirmen açıklamasında, "Cumhurbaşkanımız ve AK Parti Genel Başkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın tensipleriyle Türkiye Yüzyılı'nda geleceğin şehri Isparta'mız için bir kez daha belediye başkan adayı gösterilmem dolayısıyla büyük bir onur yaşıyorum. Bugüne kadar gönül belediyeciliği düsturuyla Isparta'mızın gelişimi ve refahı için bir arada çalıştık. Türkiye Yüzyılı hedefi doğrultusunda, geleceğin şehri Isparta'mızı daha yaşanabilir bir il yapmak için çaba sarf ettik. Siz değerli hemşehrilerimizin destek ve güveniyle birçok önemli projeyi hayata geçirirken, 2024-2029 hizmet dönemimizde de birlikte el birliğiyle, sevgi, hoşgörü, dayanışma, çalışma azmi ve yüreğimizle hizmet edebilme inancımızla çalışmaya devam edeceğiz" dedi. - ISPARTA

Kaynak: İHA
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