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AK Parti'nin Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Adayı Yusuf Alemdar, coşkuyla karşılandı - Son Dakika
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AK Parti'nin Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Adayı Yusuf Alemdar, coşkuyla karşılandı

AK Parti'nin Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Adayı Yusuf Alemdar, şehirde coşkuyla karşılandı. Aday tanıtım törenine telefonla bağlanan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, '31 Mart'ta çok daha farklı bir yürüyüşü Sakarya'da gerçekleştireceğiz' dedi. Yusuf Alemdar, törende yaptığı konuşmada, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başlattığı hizmet belediyeciliğini sürdüreceğini söyledi.

AK Parti\'nin Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Adayı Yusuf Alemdar, coşkuyla karşılandı
19.01.2024 - 22:51,
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AK Parti'nin Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Adayı Yusuf Alemdar, şehirde coşkuyla karşılandı. Aday tanıtım törenine yoğun istek üzerine telefonla bağlanan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "31 Mart'ta çok daha farklı bir yürüyüşü Sakarya'da gerçekleştireceğiz" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından Sakarya Büyükşehir Belediyesi için aday olarak gösterilen Yusuf Alemdar, AK Parti il binasının önünde binlerce vatandaşın katıldığı törende coşkuyla karşılandı. Meşalelerin yakıldığı sloganların atıldığı törende vatandaşların yoğun talebi üzerine AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı telefonla aradı.

"31 Mart'ta çok daha farklı bir yürüyüşü Sakarya'da gerçekleştireceğiz"

Törene telefonla canlı bağlanan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Sakaryalı kardeşlerimi böyle anlamlı bir gecede en kalbi duygularla selamlıyorum ve Yusuf Alemdar kardeşimi sizlere emanet ediyorum. İnanıyorum ki 31 Mart akşamında Sakarya'da çok çok farklı bir günün gecesini yaşayacağız. Şu ana kadar yaptığı hizmetler sebebiyle Belediye Başkanımızı da yine en kalbi duygularla tebrik ediyor ve selamlıyorum. Sakarya'nın bizim dünyamızda farklı bir yeri var. Malum, Sakarya saf çocuğu masum Anadolu'nun, divanesi ikimiz kaldık Allah yolunun ve bu nidalar içerisinde bugüne kadar geldik yürüdük, 31 Mart'ta çok daha farklı bir yürüyüşü Sakarya'da gerçekleştireceğiz. Tabii aynı zamanda Cumhur İttifakı olarak da Sakarya'dan farklı bir ses çıkaralım istiyoruz. Aramızda herhangi bir ayrım olmayacak, ayrılık gayrılık olmayacak. El ele vereceğiz, tüm ilçelerimizi inşallah Cumhur İttifakı çatısı altında toparlayacağız. Şu anda ben İstanbul'dan sizlere sesleniyorum. İstanbul ile ilgili çalışmamızı yapıyoruz ve birlik beraberlik içerisinde inşallah Ekrem (Yüce) kardeşimize şahsım partim adına şükranlarımı ifade ediyorum ve şu andan itibaren de Yusuf (Alemdar) kardeşimiz Ekrem kardeşimiz el ele bu yolda devam edecekler. Kimseye herhangi bir fırsat vermeden inşallah bu birliğimizi beraberliğimizi koruyacağız. Sizleri İstanbul'dan gerek İl Başkanım, gerekse adayımız Murat (Kurum) Bey, gerekse Esenler Belediye Başkanımız Tevfik (Göksu) Bey buradan sizleri en kalbi duygularla selamlıyoruz. Rabbim yar ve yardımcımız olsun diyorum" dedi.

"Her alanda sizlere beraber olacağımın sözünü veriyorum"

Aday tanıtım töreninde vatandaşlara seslenen Sakarya Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Yusuf Alemdar, "Ben öncelikle bu coşkuyu, bu heyecanı gördükçe diyorum ki genel başkan yardımcım, Sakarya'da seçim bitti ancak biz durmadan, dinlenmeden, gece gündüz Sakarya'da en yüksek oyu alıp ve bizi 2001 yılında kurulan, 2002'de üyesi olduğum, 2003'te il başkanı olduğu, 2009'a kadar sizlerle beraber Sakarya'nın 16 ilçesini gezen mahallesinde, sokağında, beldesinde, sizlerle beraber bu bayrağı dalgalandırmaya çalışan bir kardeşiniz, 15 yıldır da ilçemizde Serdivan'da hizmet eden bir kardeşiniz olarak şunun sözünü veriyorum. İlk günkü gibi, ilk günkü aşkla, ilk günkü heyecanla Cumhurbaşkanımızın başlatmış olduğu Türkiye'deki hizmet belediyeciliği, insan merkezi, adil, eşit, hakkaniyetli, insanı seven, insana dokunan bir belediyeciliğin sözünü veriyorum. İnşallah bunu sürdürmeye devam edeceğiz. Bize güvenip bize Sakarya'da bu bayrağı dalgalandırmak için görev veren herkese teşekkür ediyorum. Minnettarım, şükranlarımı sunuyorum. Bizde kaybeden yok kazanan da yok biz hep birlikte bir olduk, beraber olduk bayrak yarışı var. Bayrağı daha iyisi de götürmek için yarıştı ve nasiptir. Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı adayı olarak size her zaman ulaştığınız, her yerde sizinle olacak, gece gündüz çalışacak, ömrünü Sakarya'ya adamış, sporundan, sağlığına, eğitiminden turizmine, sanayisinden, ekonomisine kadar her alanda sizlere beraber olacağımın sözünü veriyorum" diye konuştu. - SAKARYA

Kaynak: İHA
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