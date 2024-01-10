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AK Parti'nin yerel seçim beyannamesi ay sonunda kamuoyuyla paylaşılacak - Son Dakika
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AK Parti'nin yerel seçim beyannamesi ay sonunda kamuoyuyla paylaşılacak

AK Parti, 31 Mart'taki yerel seçime hazırlık çalışmaları kapsamında belediye başkan adaylarını açıkladıktan sonra yerel seçim beyannamesini ay sonunda kamuoyuyla paylaşacak. Aday tanıtımlarının ardından seçim çalışmalarının hızlanacağı AK Parti, tüm adaylar açıklandıktan sonra geniş katılımlı bir program düzenlemeyi planlıyor.

AK Parti\'nin yerel seçim beyannamesi ay sonunda kamuoyuyla paylaşılacak
10.01.2024 - 20:41,
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AK Parti'nin yerel seçim beyannamesi ay sonu doğru kamuoyuyla paylaşılacak.

Alınan bilgiye göre, 31 Mart'taki yerel seçime hazırlık çalışmaları kapsamında 7 Ocak'ta 11'i büyükşehir olmak üzere 26 ilin belediye başkan adayını açıklayan AK Parti, 17'si büyükşehir olmak üzere 48 adayını ise 15 Ocak Pazartesi günü ATO Congresium'daki programla duyuracak.

Aday tanıtımlarının ardından seçim çalışmalarının hızlanacağı AK Parti'de, yerel seçim beyannamesi ise ay sonuna doğru Genel Merkez binasının karşısında inşa edilen konferans salonunda kamuoyuyla paylaşılacak.

Tüm adaylar açıklandıktan sonra Ankara Spor Salonu'nda geniş katılımlı ayrı bir programın yapılması da planlanıyor.

Kaynak: AA
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SON DAKİKA: AK Parti'nin yerel seçim beyannamesi ay sonunda kamuoyuyla paylaşılacak - Son Dakika
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