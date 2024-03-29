AK Parti Odunpazarı Belediye Başkan Adayı Özkan Alp, Emek Mahallesi'nde Cumhur Yürüyüşü Gerçekleştirdi - Son Dakika
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Politika

AK Parti Odunpazarı Belediye Başkan Adayı Özkan Alp, Emek Mahallesi'nde Cumhur Yürüyüşü Gerçekleştirdi

AK Parti Odunpazarı Belediye Başkan Adayı Özkan Alp, Emek Mahallesi\'nde Cumhur Yürüyüşü Gerçekleştirdi

AK Parti Odunpazarı Belediye Başkan adayı Özkan Alp, Emek Mahallesi'nde düzenlenen 'Odunpazarı Cumhur Yürüyüşü'ne katıldı. Yürüyüşe AK Parti Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Nebi Hatipoğlu da eşlik etti. Yürüyüş, mahalle sakinleri ve partililerin katılımıyla gerçekleşti ve lise alanında sona erdi. Alp, yürüyüşün ardından vatandaşlara hitap ederek, lise inşaatının başlayacağını duyurdu ve Emek Mahallesi'ne daha fazla yatırım yapacaklarını söyledi.

29.03.2024 14:58  Güncelleme: 14:59
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AK Parti Odunpazarı Belediye Başkan adayı Özkan Alp, vatandaşlarla Emek Mahallesi'nde "Odunpazarı Cumhur Yürüyüşü" gerçekleştirdi.

AK Parti Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Nebi Hatipoğlu'nun da katıldığı yürüyüş, mahalle sakinleri ve partililerin katılımıyla 71 Evler Mahallesi'nden başlayarak Emek Mahallesi'ne kadar sürdü. Alp, ihalesi tamamlanan lise alanında yürüyüşünü sonlandırdı.

Yürüyüşün ardından vatandaşlara hitap eden Alp, hemşehrilerinin isteğinin takipçisi olduğunu belirterek, bugünden itibaren lise inşaatının başlayacağını bildirdi.

Hızlı bir şekilde lisenin yapımı için çabalayacaklarını dile getiren Alp, şöyle konuştu:

"Lisemizin yapımını yine yakından takip edeceğiz. Emek Mahallesi'ne ve geleceğimize yapılan bu yatırımın hayırlı olmasını diliyorum. Emek ve 71 Evler Mahallemize yapacağımız daha çok yatırım var. Sabredin, az kaldı. Sizlerin desteği ile 1 Nisan'dan itibaren çalışmaya başlıyoruz. Bizleri bugün burada yalnız bırakmayan hemşehrilerime destekleri için çok teşekkür ediyorum. Birlikte daha çok yol yürüyeceğiz."

Kaynak: AA

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Son Dakika Politika AK Parti Odunpazarı Belediye Başkan Adayı Özkan Alp, Emek Mahallesi'nde Cumhur Yürüyüşü Gerçekleştirdi - Son Dakika

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SON DAKİKA: AK Parti Odunpazarı Belediye Başkan Adayı Özkan Alp, Emek Mahallesi'nde Cumhur Yürüyüşü Gerçekleştirdi - Son Dakika
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