AK Parti Odunpazarı Belediye Başkan Adayı Özkan Alp, Eskişehir Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu'nu ziyaret etti - Son Dakika
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Politika

AK Parti Odunpazarı Belediye Başkan Adayı Özkan Alp, Eskişehir Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu'nu ziyaret etti

AK Parti Odunpazarı Belediye Başkan Adayı Özkan Alp, Eskişehir Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu\'nu ziyaret etti

AK Parti'nin Odunpazarı Belediye Başkan Adayı Özkan Alp, Eskişehir Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu'nu ziyaret ederek spor ve tesisleşme ile ilgili bilgi aldı.

02.03.2024 13:24  Güncelleme: 13:28
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AK Parti Odunpazarı Belediye Başkan Adayı Özkan Alp, Eskişehir Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu'nu ziyaret etti.

AK Parti'nin Odunpazarı Belediye Başkan Adayı Özkan Alp, her gün birçok farklı mahallede ve merkezde vatandaşlarla bir araya gelerek Odunpazarı'nın sorunlarını dinliyor. Sadri Atam yönetimindeki Eskişehir Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu'nu ziyaret eden Özkan Alp, Eskişehir'de spor ve tesisleşme ile ilgili bilgi aldı.

Kazım Kurt başkanlığında 10 yıl boyunca amatör spor kulüplerine altyapı ve saha anlamında hiçbir desteğin yapılmadığını belirten Sadri Atam, "Maddi manevi hiç desteklenmedik. Odunpazarı bölgesine gençlerimiz, sporcularımız için hiç saha yapılmadı. Amatör spor kulüplerine Kazım Kurt tarafından destek sözü verildi ama malzeme desteğinde dahi bulunulmadı. Kazım Kurt ve yönetimi tarafından görmezden gelindik, bir kenara itildik. Hatta üstüne üstlük Vişnelik bölgesinde yıllardır hizmet veren çeşitli altyapı sahaları belediye tarafından kapatıldı, çay bahçesi yapıldı. Çocuklarımız ve gençlerimiz spor anlamında, tesis anlamında en zor günlerini yaşadı. Bizi sahipsiz ve desteksiz bıraktılar. Bugün Özkan Alp Başkanımız geldi. Kendisi de Beylikova'da yıllarca kulüp başkanlığı yaptı. Bizleri çok iyi anlayan ve daha önce yaptıkları ile Odunpazarı'nda amatör spor kulüplerine destek için yapacağı hizmetleri sabırsızlıkla bekliyoruz" şeklinde konuştu.

Odunpazarı'nda çocukların ve gençlerin, spor ve tesisler hakkında ihtiyaçlarını çok iyi bildiğini dile getiren Özkan Alp, "Sporun ve sporcunun her daim yanında oldum ve yanında olmaya da devam edeceğim. Ben de kulüp başkanlığı yaptım. Neye ihtiyacınız olduğunu çok iyi anlıyorum ve biliyorum. Bir an önce çalışmaya başlamak lazım. Gençlerimizi ve sporcularımızı sahipsiz bırakmayacağım. Tüm taleplerinizi karşılayacağım. Odunpazarı'nda gezerken hemşehrilerimden en çok duyduğum istek, sahalar ve spor tesislerinin yapılması. Size burada sözünü veriyorum. Amatör spor kulüplerinin ve federasyonun her daim yanında olacağım. Amatör spor kulüpleri için maç sahaları, kapalı spor kompleksleri ve altyapı için önemli tesisler yapacağım. Amatör spor kulüplerini bugün hak etmedikleri yerden alıp tesis anlamında, sporcu yetiştirme anlamında uçuracağım. En başarılı sporcularımızı Odunpazarı'ndan çıkaracağız." dedi.

Toplantı sonunda Eskişehir Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Başkanı Sadri Atam seçim sürecinde Özkan Alp'e başarılar plaket takdim etti. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika AK Parti Odunpazarı Belediye Başkan Adayı Özkan Alp, Eskişehir Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu'nu ziyaret etti - Son Dakika

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SON DAKİKA: AK Parti Odunpazarı Belediye Başkan Adayı Özkan Alp, Eskişehir Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu'nu ziyaret etti - Son Dakika
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