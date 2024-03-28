AK Parti Oltu İlçe Başkanlığı Proje Tanıtımı ve İftar Programı Düzenlendi

AK Parti Oltu İlçe Başkanlığınca düzenlenen proje tanıtımı ve iftar programı yoğun bir katılımla gerçekleşti.
AK Parti Oltu İlçe Başkanlığınca proje tanıtımı ve iftar programı düzenlendi. Oltu'daki program, AK Parti İlçe Başkanı Burtay Oğuzhan Yavuz'un selamlama konuşması ile başladı. AK Parti Erzurum Milletvekili Abdurrahim Fırat, "Ben bugün Erzurum milletvekilleri adına buradayım. Biz Ankara'da Adem Çelebi kardeşimizin yanında ve her zaman destekçisi olacağız Oltu ilçemiz kuzeyde parlayan bir yıldızımız. Bugün buradaki toplanmamızın asıl amacı Oltu hak ettiği hizmeti alabilmesidir. Biz Oltu'yu çok önemsiyoruz" dedi. Programda söz alan Ulaştırma Bakanı Yardımcısı Osman Boyraz, salonun coşkusu karşısındaki memnuniyetini dile getirerek, Oltu için hayati önem taşıyan tünel için çalışmaların başladığı müjdesini verirken, yıllardır ilçenin talebi olan araç muayene istasyonunun da çok yakın bir gelecekte Oltu'ya kurulacağı müjdesini verdi.
Daha sonra AK Parti Belediye Başkan Adayı İnş. Müh. Adem Çelebi proje tanıtımı çerçevesince Oltu'da yapmayı planladıkları projelerin tanıtımını yaptı. Akabinde iftar programı yapıldı. İftarın ardından TRT Sanatçısı Fatih Koçak tarafından halk müziği seslendirildi. Gençlerin doyasıya halay çektiği program coşkuyla tamamlandı. AK Parti İlçe Başkanı Burtay Oğuzhan Yavuz program bitiminde katılımcılara ve programda emeği geçen herkese teşekkür etti. - ERZURUM
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