AK Parti Ordu 8. Olağan İl Kongresi gerçekleştirildi

Politika

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ömer İleri, "Cumhurbaşkanımızın dik duruşu sayesinde bizler bugün tarihin doğru yerinde olmayı başardık." dedi.

İleri, partisinin Başpehlivan Recep Kara Spor Salonu'nda düzenlenen Ordu 8. Olağan İl Kongresi'nde, son 22 yılda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde Türkiye'yi her alanda dünyanın en kuvvetli devletlerinden biri yapmak için durmadan, dinlenmeden çalıştıklarını söyledi.

Davaları için emek harcayan tüm teşkilat mensuplarına teşekkür eden İleri, "Geçtiğimiz 22 yılda yeri geldi bu memleketin altyapısını ayağa kaldırdık, yeri geldi üstyapısını yükselttik, yeri geldi bu memlekette milli iradeye saygı göstermeyenlerle mücadele ettik. Vesayeti yerle yeksan ettik. Mücadele verdik, adeta büyük bir kavga verdik. Millet ve devlet kaynaşmasını hep beraber sağladık." diye konuştu.

İleri, Cumhurbaşkanı Erdoğan liderliğinde yüzlerce yıl boyunca hatırlanacak, hayırla yad edilecek hizmetlere imza attıklarının altını çizerek, şu değerlendirmede bulundu:

"Ama biz sadece çalışmakla, yatırım yapmakla, altyapımızı toparlamakla kalmadık aynı zamanda Türkiye Yüzyılı' dedik, daha adil bir dünya dedik, bu millet, bu devlet her alanda dünyanın en büyük 10 devleti arasına girecek dedik. Ama bunu yaparken bir yandan da sağduyunun, insanlığın yanında olduk."

Birilerinin her daim karşılarına çıktığını belirten İleri, konuşmasına şöyle devam etti:

"Yaptığımız yatırımları durdurmaya çalıştılar, 'İstemezük' dedikler. Biz yılmadık, yorulmadık. Cumhurbaşkanımızın dik duruşu sayesinde bizler bugün tarihin doğru yerinde olmayı başardık. Hemen güneyimizdeki Suriye'de o yaşanan kriz sürecinde, oradan gelen kardeşlerimize birileri ne derse desin kucak açtık. Onları konuk, misafir saydık, bağrımıza bastık. Bütün siyasi şantajlara, tehditlere rağmen Recep Tayyip Erdoğan'ın dik duruşu sayesinde çok şükür hepimiz çocuklarımıza, torunlarımıza anlatacağımız bir büyük gurur hikayesinin parçası olduk. Şimdi hedefimiz büyük. Artık Türkiye Yüzyılı diyoruz, artık yeni kilometre taşları diyoruz, durmak yok, yola devam diyoruz, durmak yok, hizmete devam diyoruz."

İleri, ufuklarının geniş olduğunu dile getirerek, "Durmadan, dinlenmeden çalışmaya, mücadele etmeye devam edeceğiz. İnşallah büyük ve güçlü Türkiye'yi hep beraber bir olarak, bütün olarak, birbirimizi kucaklayarak kuracağız. Bu büyük Türkiye'yi Ordu'nun gençleri kuracak. Bu büyük Türkiye'yi AK Parti teşkilatları kuracak. Bütün dünyaya damgamızı hep beraber bırakacağız. Buna inancımız tam." dedi.

AK Parti Genel Sekreteri Fatih Şahin de tarihin çok önemli dönemlerinin yaşandığını söyledi.

Şahin, "Genel Başkanımız, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'ne vurulan zincirleri nasıl kırdıysa, bugün Şam Emevi Camii nasıl özgürlüğüne kavuştuysa, yarın da Mescid-i Aksa esaretten kurtulacak Allah'ın izniyle. Allah'ın inayeti Filistin için de Kudüs için de gerçekleşecek. Bunun için hep birlikte çok güçlü bir şekilde yol yürümeye devam edeceğiz." diye konuştu.

Gece gündüz demeden çalışacaklarını vurgulayan Şahin, "Uzak yakın, kar fırtına demeden çalışacağız. Bir zincirin halkaları, bir duvarın tuğlaları gibi olacağız. Büyük Türkiye için çalışacağız. Hep birlikte ekmeğimizi daha da büyüteceğiz." ifadesini kullandı.

"AK Parti'mizi aziz milletimiz kurmuştur, bizler yalnızca tabelasını astık"

Şahin, AK Parti'nin muhafazakar demokrat siyasi kimliğe sahip, insanı merkeze alan, hizmet odaklı bir siyasi parti olduğuna işaret ederek, şunları kaydetti:

"AK Parti'mizi aziz milletimiz kurmuştur, bizler yalnızca tabelasını astık. Allah'a şükür geride bıraktığımız 23 yılda ülkemize çok önemli eserler kazandırdık, çok önemli hizmetlerde bulunduk. Ancak ülkemiz ve Ordu'muz için yapacak daha çok işimiz var. İnşallah 21'inci yüzyıl, Türkiye Cumhuriyeti Devleti yüzyılı olacak. Sizlerle birlikte olacak. İktidarımızdan önceki kayıp yılları hep birlikte telafi etmeye devam edeceğiz. Ülkemize, şehrimize, insanlığa, umutlarını bu topraklara bağlamış tüm mazlum milletlere hizmet etmeye devam edeceğiz."

AK Parti'nin Türkiye'nin dört bir tarafında bacası tüten siyaset ocağı olduğunu belirten Şahin, "AK Partili olmak demek, zalimlere karşı tıpkı liderimiz Recep Tayyip Erdoğan gibi dimdik ayakta durmak demektir. Kongreler vesilesiyle yenilenen, tazelenen, güçlenen kadrolarımızla inşallah liderimizin arkasında sıra dağlar gibi durmaya hep beraber devam edeceğiz." dedi.