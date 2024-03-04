AK Parti Pamukkale Belediye Başkan Adayı Halil Pekdemir, Kodlama ve Robotik Eğitim Merkezleri Kuracak

Politika

DENİZLİ(İHA) – AK Parti Pamukkale Belediye Başkan Adayı Halil Pekdemir, seçim çalışmaları çerçevesinde çocukları ve gençleri ilgilendiren projelerinden kodlama ve robotik eğitim merkezleri yapacağını söyledi.

AK Parti Pamukkale Belediye Başkan Adayı Halil Pekdemir, seçim gezileri sırasında Pamukkale'ye değer katacak projelerini vatandaşlara anlatmaya devam ediyor. Yapay zeka, robotik kodlama ve yazılımın yeni kuşakların ilgi odağı haline geldiğinin altını çizen Aday Pekdemir, bu konuda her kesime hizmet verecek eğitim merkezlerini Pamukkale ile buluşturacaklarını açıkladı. Pamukkale'de benzer eğitim projeleri ile çocukları ve gençleri gelecekte kendileri ve ülkeleri adına iyi birer vatandaş olma yolunda hazırlayacaklarına aynı zamanda kötü alışkanlıklardan uzak durmalarını sağlayacaklarına inandığını dile getirdi. AK Parti Pamukkale Belediye Başkanı Halil Pekdemir, "Pamukkale 31 Mart'tan sonra değişmeye başlayacak. Bölgenin yapılacak çalışmalarla hem çehresi ve hem de vizyonu değişecek. Çocuklarımız ve gençlerimizin bizlerden beklentileri yüksek. İnşallah onları da utandırmayacak ve çağın gerektirdiği teknolojik merkezleri onlarla buluşturacağız. Gençlerimizin gelişmeleri için elimizden gelenin fazlasını yapmaya çalışacağız" dedi. - DENİZLİ