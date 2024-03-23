AK Parti Pamukkale Belediye Başkan Adayı Halil Pekdemir, Turizm Sektörüne Destek Vereceğini Açıkladı

Politika

Seçim çalışmalarında bölgenin sorun tespitlerini yaparken turizme de değinen AK Parti Pamukkale Belediye Başkan Adayı Halil Pekdemir, seçimi kazandığı takdirde turizm sektörünün gelişimine dair her türlü desteği vereceğini açıkladı.

AK Parti Pamukkale Belediye Başkan Adayı Halil Pekdemir, seçim çalışmaları kapsamında bölgenin sorunlarını tespit ederken turizme de değinerek, göreve geldiklerinde turizm sektörünün gelişimine destek olacaklarını açıkladı. Pekdemir'in turizm sektörüne verdiği önem ve yapmayı planladığı çalışmaların, Pamukkale'nin turizm potansiyelini daha iyi tanıtmak ve geliştirmek için olduğu öğrenildi.

Seçim çalışmalarında Pamukkale, Karahayıt ve Akköy üçgeninin Termal Sağlık Turizminin merkezlerinden biri olduğunu belirten Pekdemir, bölgenin ekonomik katkısının önemine dikkat çekti. Turizm sektörünün gelişimi için tanıtım, fuar ve turist organizasyonları gibi etkinliklere önem verilmesi gerektiğini ifade eden Pekdemir, bölgeye daha fazla turist çekmek ve marka değerini artırmak amacıyla yapılacak çalışmaların gerekliliğine değindi.

Pekdemir, Termal Sağlık Turizminin Denizli ekonomisine önemli katkılar sunacağını ve bu nedenle bölgenin turizm potansiyelinin daha iyi değerlendirilmesi gerektiğini vurguladı. Bölgenin büyük ölçekli yatırımlara layık olduğunu belirten Pekdemir, kendi döneminde turizmcilerin ihtiyaçları doğrultusunda destek çalışmaları üreteceğini ve turizm sektörünün gelişimine katkı sağlayacaklarını ifade etti. - DENİZLİ