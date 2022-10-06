AK Parti Personel ve Danışman Akademisi başlıyor

AK Parti Genel Merkez çalışanları, Bakan ve Milletvekili danışmanlarını kapsayan eğitim programında motivasyon ve verimliliği artırarak kurumsallığı güçlendirme amacıyla toplam 1.226 uzman ve danışmana yönelik eğitim programı başladı.

AK Parti Genel Merkez Ar-Ge ve Eğitim Başkanlığı bünyesinde TBMM AK Parti Grup Başkanlığı ve Mali ve İdari İşler Başkanlığı koordinasyonunda 4 haftada toplam 8 ders verilecek. Kişisel Gelişim, Dezenformasyon ile Mücadele ve Tecrübe Paylaşımı gibi dersler yer alacak.

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş ve AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Şen'in açılış konuşmalarıyla Genel Merkez binasında başlayan eğitimde AK Parti Genel Başkan Yardımcıları, MKYK Üyeleri, Bakanlar, Milletvekilleri, uzman eğitimciler, akademisyenler eğitim verecek. - ANKARA