AK Parti Safranbolu Belediye Başkan Adayı Ali Büyüközdemir, belediye başkanlığı döneminde gerçekleştirmek istediği projelerini lansman toplantısında anlattı.
Başkan Büyüközdemir, gerçekleştirmek istediği projelerini açıklamak üzere lansman toplantısı düzenledi. Leyla Dizdar Kültür Salonunda düzenlenen törene katılım yoğun oldu. Birbirinden başarılı projelerin halka anlatıldığı törene Safranbolu Eski Belediye Başkanı Mustafa Eren'in yanı sıra eski belediye başkanları Nihat Cebeci, Necdet Aksoy da katıldı.
Programda konuşan Mustafa Eren'in bir önceki seçimde mevcut başkan Elif Köse'yi desteklediğini ve eşinden dostundan da oy istediğini belirterek verilen sözlerin tutulmadığını söyledi.
Eren, oy istediği herkesten özür dilediğini ifade etti.
Başkan Adayı Ali Büyüközdemir'in projeleri salondan büyük beğeni alırken, konuşması sık sık tezahürat ve alkışlarla kesildi.
Proje tanıtım toplantısına AK Parti milletvekilleri Cem Şahin, Ali Keskinkılıç, İl Başkanı Ferhat Salt, AK Parti Dış İlişkiler Başkan Yardımcısı Mehmet Ceylan, Karabük Belediye Başkan Adayı Özkan Çetinkaya, İl Genel Meclis Başkanı Ahmet Sözen, Safranbolu TSO Meclis Başkanı Cengiz Ünal, Memur-Sen İl Başkanı Zeki Öz, STK temsilcileri, partililer ve vatandaşlar katıldı. - KARABÜK
Son Dakika › Politika › AK Parti Safranbolu Belediye Başkan Adayı Ali Büyüközdemir Projelerini Tanıttı - Son Dakika
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