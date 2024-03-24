AK Parti Sakarya Milletvekili Çiğdem Erdoğan: Sakarya\'da tüm belediye başkanlıklarını kazanacağız

AK Parti Sakarya Milletvekili Çiğdem Erdoğan, 31 Mart'ta kentte tüm belediye başkanlıklarını kazanacaklarına inandığını belirtti.
Ferizli İlçe Teşkilatınca düzenlenen mitingde konuşan Erdoğan, tüm milletvekillerinin 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri için belediye başkan adaylarına sahada destek vermeyi sürdürdüğünü söyledi.
Bu kapsamda gece gündüz programlara katıldıklarını anlatan Erdoğan, "Belediye başkanlarımızla 5 yıldır birlikte çalışıyoruz. Her zaman Sakarya ve Ankara'da bizlerden istenilen, yapmamamız gereken tüm işlerde yanlarında olduk, olmaya da devam edeceğiz." dedi.
Erdoğan, "Bizim işimiz gönül belediyeciliğidir. Bunu da gittiğimiz ilçelerde, mahallelerde vatandaşlarımızın sıcak ve samimi karşılamalarından, gösterdikleri ilgiden görüyoruz. 31 Mart'ta yapılacak seçimlerde Sakarya'da tüm belediye başkanlıklarını kazanacağımıza inanıyorum. Bu son haftayı da çok iyi değerlendirmemiz gerekir." ifadelerini kullandı.
Ferizli Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı'nın Belediye Başkan adayı İsmail Gündoğdu da yaptığı ve planladığı projeleri anlattı.
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Cumhur İttifakı AK Parti Mudanya Belediye Başkan Adayı Gökhan Dinçer, Mudanya'da düzenlenen iftar programında vatandaşlara çiğköfte ikram etti. Programa yaklaşık 2 bin kişi katıldı.
Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin, Sakarya Mahallesi'nde vatandaşlarla bir araya gelerek yapılanlar ve yapılacak çalışmalar hakkında bilgi verdi.
Bozüyük Belediye Başkanı Mehmet Talat Bakkalcıoğlu, kentin çeşitli noktalarında vatandaşlarla bir araya gelmeye devam ediyor. İftar programı öncesinde Erenköylüler Kültür-Sosyal ve Dayanışma Derneği üyeleriyle bir araya gelen Başkan Bakkalcıoğlu, daha sonra Yeni Sanayi Sitesi yönetimi tarafından düzenlenen iftar yemeğine katıldı.
Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, seçim çalışmaları kapsamında Davutlar Mahallesi'nde ikinci mitingini yaparak, hizmetlerini ve gelecek planlarını anlattı. Başkan Günel, Davutlar'a doğal gaz müjdesi verdi ve AKP'nin adayına yönelik eleştirilerde bulundu. Ayrıca, 31 Mart seçimlerinin sadece bir yerel seçim olmadığını vurgulayarak, Türkiye'nin geleceği için önemine dikkat çekti.
Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, Atatürk Kent Meydanı'nda düzenlenen 5 bin kişilik iftar programında vatandaşlarla buluştu, 'Hayırlı Ramazanlar' diledi.
TBMM Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu Başkanı Mustafa Varank, CHP Büyükşehir Belediye başkan adaylarının kaçak yapı cezalarını eleştirerek, 31 Mart'ta çifte bayram yapılmasını istedi.
Bozüyük Belediye Başkanı Mehmet Talat Bakkalcıoğlu, Güneş Spor Kulübü'nü ziyaret ederek, kulüp üyeleri ile bir araya geldi. Başkan Bakkalcıoğlu, ziyarette yapılması planlanan projeler hakkında bilgi verdi ve dernek üyelerinin taleplerini dinledi.
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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katıldığı Büyük Ankara Mitingi'nde pankart krizi yaşandığı ve bazı kişilerin gözaltına alındığı iddiası tartışma yarattı. İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada "Pankart açan 5 kişilik bir grup, herhangi bir provokasyona mahal vermemek maksadıyla miting alanı dışına çıkarılmış ve güvenli bir şekilde alandan ayrılmaları sağlanmıştır. Gözaltı veya herhangi bir işlem söz konusu değildir" ifadeleri yer aldı.
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Edirne'nin Lalapaşa ilçesinde yapılan denetimlerde, yasa dışı yollarla yurda girdikleri belirlenen 21 Afganistan ve Pakistan uyruklu düzensiz göçmen yakalandı. Göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi. Güvenlik güçlerinin düzensiz göçün önlenmesine yönelik denetim ve kontrolleri ise devam ediyor.
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