AK Parti Sakarya Milletvekili Çiğdem Erdoğan: Sakarya'da tüm belediye başkanlıklarını kazanacağız - Son Dakika
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Politika

AK Parti Sakarya Milletvekili Çiğdem Erdoğan: Sakarya'da tüm belediye başkanlıklarını kazanacağız

AK Parti Sakarya Milletvekili Çiğdem Erdoğan: Sakarya\'da tüm belediye başkanlıklarını kazanacağız

AK Parti Sakarya Milletvekili Çiğdem Erdoğan, Ferizli İlçe Teşkilatı tarafından düzenlenen mitingde yaptığı konuşmada, tüm milletvekillerinin belediye başkan adaylarına destek vermeye devam ettiğini belirtti. Erdoğan, Sakarya'da yapılacak olan 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde tüm belediye başkanlıklarını kazanacaklarına inandığını ifade etti. Ferizli Belediye Başkanı İsmail Gündoğdu ise yaptığı konuşmada, projelerini anlattı.

24.03.2024 09:33
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AK Parti Sakarya Milletvekili Çiğdem Erdoğan, 31 Mart'ta kentte tüm belediye başkanlıklarını kazanacaklarına inandığını belirtti.

Ferizli İlçe Teşkilatınca düzenlenen mitingde konuşan Erdoğan, tüm milletvekillerinin 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri için belediye başkan adaylarına sahada destek vermeyi sürdürdüğünü söyledi.

Bu kapsamda gece gündüz programlara katıldıklarını anlatan Erdoğan, "Belediye başkanlarımızla 5 yıldır birlikte çalışıyoruz. Her zaman Sakarya ve Ankara'da bizlerden istenilen, yapmamamız gereken tüm işlerde yanlarında olduk, olmaya da devam edeceğiz." dedi.

Erdoğan, "Bizim işimiz gönül belediyeciliğidir. Bunu da gittiğimiz ilçelerde, mahallelerde vatandaşlarımızın sıcak ve samimi karşılamalarından, gösterdikleri ilgiden görüyoruz. 31 Mart'ta yapılacak seçimlerde Sakarya'da tüm belediye başkanlıklarını kazanacağımıza inanıyorum. Bu son haftayı da çok iyi değerlendirmemiz gerekir." ifadelerini kullandı.

Ferizli Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı'nın Belediye Başkan adayı İsmail Gündoğdu da yaptığı ve planladığı projeleri anlattı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Politika AK Parti Sakarya Milletvekili Çiğdem Erdoğan: Sakarya'da tüm belediye başkanlıklarını kazanacağız - Son Dakika

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SON DAKİKA: AK Parti Sakarya Milletvekili Çiğdem Erdoğan: Sakarya'da tüm belediye başkanlıklarını kazanacağız - Son Dakika
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