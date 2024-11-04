AK Parti Salihli İlçe Kongresi Gerçekleşti: Nejat Can Uygun Yeni Başkan - Son Dakika
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Politika

AK Parti Salihli İlçe Kongresi Gerçekleşti: Nejat Can Uygun Yeni Başkan

AK Parti Salihli İlçe Kongresi Gerçekleşti: Nejat Can Uygun Yeni Başkan

Manisa'nın Salihli ilçesinde AK Parti İlçe Teşkilatı'nın 7. Olağan Genel Kurulu yapıldı. Tek aday olarak kongreye katılan Nejat Can Uygun yeni ilçe başkanı seçilerek, AK Parti'nin Manisa'daki hedeflerini ve gelecekteki projelerini paylaştı.

04.11.2024 18:15  Güncelleme: 18:17
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Manisa'nın Salihli ilçesinde AK Parti İlçe Teşkilatı'nın 7.Olağan Genel Kurulu "Umudun, İcraatın, Geleceğin Adı AK Parti" sloganıyla gerçekleştirildi. Tek aday olarak kongreye giden Nejat Can Uygun, yeni ilçe başkanı seçildi.

Büyükhan Düğün Salonu'nda gerçekleştirilen kongrenin Divan Başkanlığına AK Parti MKYK Üyesi ve Manisa İl Koordinatörü Dilek Yıldız Büyükdağ seçildi. Kongre, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Kongrenin açılış konuşmasını yapan İlçe Başkanı Nejat Can Uygun "Bugün burada yeni bir başlangıç amacıyla buradayız. Özümüzden kopmadan, yenilenen kadrolarımızla, çok daha güçlü yarınlara yürüyoruz. Umut olmak ve kalplerde olmak için koşmak gerek. Ekip olarak sahada olup, sıkılmadık el, erişmedik göz, ilişmedik kulak, girilmedik gönül kalmayana kadar durmayacağız, hep koşacağız" dedi.

AK Parti olarak Manisa'da 4.ilçe kongresini Salihli'de gerçekleştirdiklerini belirten AK Parti Manisa İl Başkanı Salih Hızlı "Diğer ilçe kongrelerimizi de birlik ve beraberlik içerinde gerçekleştirip, yola devam diyeceğiz" dedi. "Çok çalışıp, tüm zamanların en iyi hizmetler üzerine daha iyi hizmetler getireceğiz" diyen Hızlı "Cumhurbaşkanımızın 1994 yılında İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı olduğunda oluşturduğu ekolün devam etmesi çok elzemdir. AK Parti olarak Manisa'da büyükşehir ve ilçe belediyelere yardım edeceğiz. Manisa'da CHP'li belediyeler 5 yılda bizim kaynağımız olarak 100 milyar lira kullanacaklar. Verdikleri sınav, festival ve konser belediyeciliğinden öteye geçemedi" diye konuştu.

Manisa'nın parlayan yıldızı Salihli'deki dava ve yol arkadaşları ile birlikte olmaktan gurur duyduğunu ifade eden AK Parti Grup Başkanvekili ve Manisa Milletvekili Bahadır Yenişehirlioğlu ise "23 yıldır bizi ayakta tutan vasfımız hiç kuşkusuz ortak akla önem ve değer vermemizle alakalıdır. Biz kuruluşumuzdan beri farklı düşünceleri ortak akıl potasında buluşturan bir partiyiz. Eleştiriye, özellikle yapıcı, yol gösterici eleştiriye her zaman açık olmuş bir partiyiz biz. AK Parti millete hizmet yolculuğunda gücünü teşkilatlarından alan, vizyonunu teşkilatlarıyla belirleyen ve misyonunu teşkilatlarıyla yerine getirmek için çalışan bir siyasi harekettir" dedi.

Nejat Can Uygun başkanlığındaki AK Parti Salihli İlçe Yönetim Kurulu; Adem Keskin, Ali Bilgin, Ali Demirkap, Alperen Mert Sönmez, Ayşe Nur Küçük, Enis Halıcı, Fatih Türker, Fatma Ünlü, Fethi Söğüt, Gürkan Demirci, Halil Topçu, Halil Çetin, Hasan Hüseyin Erçakır, İbrahim Pala, İsmail Hakkı Özkan, Kamil Alkan, Mesut Karazeybek, Mustafa Onur İlhan, Müzeyyen Döşeme, Nihat Görücü, Nurcan Çetin, Özer Volkan Kıvrak, Özgür Gencer, Pelin Görel, Sabrettin Öz, Samet Çelik, Selim Güdük, Sercan Bulut ve Sümeyye Eser'den oluştu. - MANİSA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika AK Parti Salihli İlçe Kongresi Gerçekleşti: Nejat Can Uygun Yeni Başkan - Son Dakika

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