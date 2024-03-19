AK Parti Samsun Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Halit Doğan, kent meydanları ve prestij caddeleri projelerini hayata geçirecek - Son Dakika
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Politika

AK Parti Samsun Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Halit Doğan, kent meydanları ve prestij caddeleri projelerini hayata geçirecek

AK Parti Samsun Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Halit Doğan, kent meydanları ve prestij caddeleri projelerini hayata geçirecek

Halit Doğan, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, kent meydanları ve prestij caddeleri projelerini hayata geçireceklerini söyledi. Doğan, örnek kent mekanları ve kentsel tasarım projeleri ile şehrin estetiğine, tarihi ve doğal değerlerine uygun yaratıcı, çevreci ve estetik çözümler sunacaklarını belirtti. Ayrıca, çevreci ve insan odaklı yaklaşımla gelecek kuşaklara yaşanabilir bir kent bırakacaklarını vurguladı. Doğan, kentsel dönüşüm projelerine de önem verdiklerini ve estetiği ihmal etmeden, tarihi ve kültürel dokuyu koruyarak insanların ihtiyaçlarını karşılayacaklarını ifade etti.

19.03.2024 18:35  Güncelleme: 18:39
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AK Parti Samsun Büyükşehir Belediye Başkan adayı Halit Doğan, kent meydanları ve prestij caddeleri projelerini hayata geçireceklerini söyledi.

Doğan, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, örnek kent mekanları ve kentsel tasarım projeleri ile şehrin estetiğine, tarihi ve doğal değerlerine uygun yaratıcı, çevreci ve estetik çözümler sunacaklarını anlattı.

Çevreci ve insan odaklı yaklaşımı benimsediklerini belirten Doğan, "Doğayı, çevreyi, tarihi, kültürel değerlerimizi, en önemlisi de şehrimizi koruyup kollayarak gelecek kuşaklara yaşanabilir bir kent bırakabiliriz. Altyapıdan üstyapıya, tarımdan turizme, enerji ve teknoloji gibi birçok alanda çalışmalar yürüteceğiz. Bunları yaparken şehrimizin görüntüsünü, sağlığını, estetik yapısını da düşünüyoruz. Kent meydanları ve prestij caddeleri projesini hayata geçireceğiz. 17 ilçemizde kendi kimliğini, kültürünü, sosyal hayatını yansıtacak örnek cadde ve meydan uygulamaları yapacağız." dedi.

Doğan, geleneksel yaşam kültürünü bünyesinde barındıran mahallelerde modern şehircilik ve geleneksel şehir kültürünün harmanlanacağını vurgulayarak, "Sokak sağlıklaştırma projelerini hızla hayata geçireceğiz. Tüm ilçelerimizde önemli tarihi, dini ve kültürel yapıları projelendirip restore ederek geleneksel şehir kültürünün yaşatılması için tüm paydaşlarla gerekli çalışmaları yapacağız." ifadesini kullandı.

Sağlıksız kent dokularını iyileştirmek adına kentsel dönüşüm projelerine önem verdiklerini dile getiren Doğan, şunları kaydetti.

"İlk adımımızı, İlkadım ilçemizden başlayarak atmayı planlıyoruz. Mahallelerimizin kentsel dönüşüm ihtiyaçlarının çözümüne hemen başlıyoruz. Çarpık yapılaşma ve afet riski taşıyan binaların olduğu alanları kentsel dönüşümle yenileyerek, güvenli, yeni ve yaşanılabilir alanlara dönüştüreceğiz. Şehrimizin estetiğini değiştirecek, insanlarımızın modern ve güvenli yapılarda yaşayacağı kentsel dönüşüm projeleri ile dirençli ve sağlıklı yuvalara sahip bir şehir modeli oluşturacağız. Kentsel dönüşüm yaparken estetiği ihmal etmeden, tarihi ve kültürel dokuyu koruyarak insanlarımızın ulaşım, altyapı ve sosyal donatı ihtiyaçlarını gidereceğiz."

Kaynak: AA

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Son Dakika Politika AK Parti Samsun Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Halit Doğan, kent meydanları ve prestij caddeleri projelerini hayata geçirecek - Son Dakika

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SON DAKİKA: AK Parti Samsun Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Halit Doğan, kent meydanları ve prestij caddeleri projelerini hayata geçirecek - Son Dakika
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