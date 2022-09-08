AK Parti'li Özşavlı: "HDP'ye bakanlık vermek PKK'ya bakanlık vermek demektir" - Son Dakika
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AK Parti'li Özşavlı: "HDP'ye bakanlık vermek PKK'ya bakanlık vermek demektir"

08.09.2022 12:54
AK Parti'li Özşavlı: "HDP'ye bakanlık vermek PKK'ya bakanlık vermek demektir"

AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Halil Özşavlı, CHP İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin'in "HDP'ye bakanlık verilebilir" sözlerine ilişkin,"HDP kendini PKK'nın uzantısı olarak gördüğüne göre, HDP'ye bakanlık vermek PKK'ya bakanlık vermek demektir.

AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Halil Özşavlı, CHP İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin'in "HDP'ye bakanlık verilebilir" sözlerine ilişkin,"HDP kendini PKK'nın uzantısı olarak gördüğüne göre, HDP'ye bakanlık vermek PKK'ya bakanlık vermek demektir." dedi.

Özşavlı, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, terör örgütü PKK'nın öldürdüğü Kürt vatandaşlarla ilgili çalışmalar yaptığını söyledi.

PKK terör örgütünün 6 binden fazla Kürt vatandaşı katlettiğini ifade eden Özşavlı, PKK'nın Kürtlerin temsilcisi olmadığını, tam tersine PKK'nın, Kürtlerin katili olduğunu kaydetti.

CHP İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin'in "HDP'ye bakanlık verilebilir" sözlerini anımsatan Özşavlı, "HDP'liler PKK'nın temsilcisi, piyonu, uzantısı olduklarını söylüyorlar. Bundan gurur duyduklarını ifade ediyorlar. HDP kendini PKK'nın uzantısı olarak gördüğüne göre, HDP'ye bakanlık vermek PKK'ya bakanlık vermek değil midir? Kesinlikle budur. HDP'ye bakanlık vermek PKK'ya bakanlık vermek demektir." dedi.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in, Gürsel Tekin'in açıklamalarını CHP'nin açıklaması olarak gördüğüne dair açıklamada bulunduğunu söyleyen Özşavlı, "Sayın Akşener, madem ki Gürsel Tekin'in açıklaması CHP'nin açıklaması anlamına geliyor. O zaman şu ortaya çıkıyor: CHP, PKK'ya bakanlık vermek istiyor. O zaman, PKK'ya bakanlık vermek isteyen bir parti ile nasıl hala aynı masada oturabiliyorsunuz?" ifadelerini kullandı.

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Kaynak: AA

Cumhuriyet Halk Partisi, Gürsel Tekin, AK Parti, PKK, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika AK Parti'li Özşavlı: 'HDP'ye bakanlık vermek PKK'ya bakanlık vermek demektir' - Son Dakika

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SON DAKİKA: AK Parti'li Özşavlı: "HDP'ye bakanlık vermek PKK'ya bakanlık vermek demektir" - Son Dakika
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