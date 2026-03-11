AK Parti Sincan Teşkilatı üyeleri iftarda buluştu - Son Dakika
AK Parti Sincan Teşkilatı üyeleri iftarda buluştu
11.03.2026 12:41  Güncelleme: 12:43
AK Parti Sincan İlçe Teşkilatı, Sincan Fuar ve Kongre Merkezi'nde iftar programı düzenleyerek genel birliktelik ve dayanışma mesajları verdiler. Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan, Sincan'ın gelişiminin Türkiye'nin gelişimi için önemine vurgu yaparak, Ramazan ayını kutladı.

AK Parti Sincan İlçe Teşkilatı tarafından Sincan Fuar ve Kongre Merkezi'nde iftar programı düzenlendi.

AK Parti Sincan İlçe Teşkilatı üyeleri iftar sofrasında buluştu. Sincan Belediyesi Fuar ve Kongre Merkezi'nde düzenlenen iftara Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan, AK Parti Sincan İlçe Başkanı Mustafa Özcan, AK Parti Milletvekilleri Kurtcan Çelebi, Osman Gökçek, Orhan Yegin, Ahmet Fethan Baykoç ve vatandaşlar katıldı. İftar öncesi açıklamalarda bulunan Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan, amaçlarının Sincan'ın gelişmesi, Türkiye'nin gelişmesi olduğunu ve bu yolda hep beraber çalıştıklarını dile getirdi.

"Sincan ayağa kalkarsa Türkiye ayağa kalkar"

Başkan Ercan, tüm Sincanlıların Ramazan ayını kutlayarak, "Biz Sincan teşkilatına mensup olmanın ayrı bir gururunu yaşıyoruz. Şuna inanıyoruz, Sincan ayağa kalkarsa Türkiye ayağa kalkar. Başkanlarımız büyük bir fedakarlıkla çalışıyor. Rabbim birliğimizi, beraberliğimizi bozmasın. Mübarek Ramazan ayını tebrik ediyorum. Allah tuttuğumuz oruçları kabul etsin" dedi. - ANKARA

Kaynak: İHA

Murat Ercan, Politika, AK Parti, Türkiye, İftar, Son Dakika

