AK Parti Sinop İl Başkanı Uğur Giresun, Yeniden Aday Olmadığını Açıklarken Temayül Yoklaması Düzenlendi - Son Dakika
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Politika

AK Parti Sinop İl Başkanı Uğur Giresun, Yeniden Aday Olmadığını Açıklarken Temayül Yoklaması Düzenlendi

AK Parti Sinop İl Başkanı Uğur Giresun, Yeniden Aday Olmadığını Açıklarken Temayül Yoklaması Düzenlendi

AK Parti Sinop İl Başkanı Uğur Giresun, 8. Olağan İl Kongresi'nde yeniden aday olmayacağını belirtti ve il başkanlığı seçimleri için temayül yoklaması öncesi basın toplantısı düzenledi. AK Parti yöneticileri ve partililerin katıldığı toplantıda, 2025 yılında yapılacak kongreye yönelik süreçler hakkında bilgi verildi.

19.12.2024 16:27  Güncelleme: 16:29
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AK Parti Sinop İl Başkanı Uğur Giresun'un, 8. Olağan İl Kongresi'nde yeniden aday olmayacağını açıklamasının ardından, İl Başkanlığı seçimleri için temayül yoklaması öncesi basın toplantısı düzenlendi.

AK Parti İl Başkanlığı binasında düzenlenen basın açıklamasına AK Parti Samsun Milletvekili Av. Ersan Aksu, AK Parti Çorum Milletvekili Yusuf Ahlatçı, AK Parti Sinop İl Koordinatörü Selahaddin Çebi, AK Parti İl Başkanı Uğur Giresun, İl Genel Meclis Başkanı Ersin Yaman, Merkez İlçe Başkanı Ali Gündoğdu, İl Genel ve Belediye Meclis Üyeleri, İlçe Başkanları ve partililer katıldı.

Açıklama öncesi kısa bir selamlama konuşması yapan AK Parti İl Başkanı Uğur Giresun, Sinop'ta yeni il başkanlığı süreci için temayül yoklamalarını yapacaklarını söyledi. Ardından açıklamalarda bulunan AK Parti Samsun Milletvekili Ersan Aksu sürece ilişkin bilgi verdi. Aksu, "2025 yılının başında Sinop il kongremiz olacak. Dolayısıyla bir bayrak değişimi sürecindeyiz. Bizim dün birebir yaptığımız çalışmalarda, görüşmelerde bu anlamda değerlendirmelerimiz oldu. Temayül çalışmamızı yapacağız. Temayülün mantığı şudur: Listemiz var elbette ki burada bulunan kişiler oy kullanacak. Biz herhangi bir isim diye değerlendirme içerisinde olmayacağız. Siz aklınızdan geçen burayı en güzel anlamda temsil edeceğine inandığınız birinci kişiyi birinci sıraya, ikinci ismi ikinci sıraya, üçüncü ismi de üçüncü sıraya yazacak. Üç isim yazılmasını arzu ediyoruz" dedi. - SİNOP

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika AK Parti Sinop İl Başkanı Uğur Giresun, Yeniden Aday Olmadığını Açıklarken Temayül Yoklaması Düzenlendi - Son Dakika

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