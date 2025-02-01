AK Parti Sinop Kadın Kolları Kongresi Yapıldı

Politika

AK Parti Sinop İl Kadın Kolları 7. Olağan Kongresi gerçekleşti.

Sinop Kültür Merkezinde düzenlenen AK Parti Sinop İl Kadın Kolları 7. Olağan Kongresi yoğun bir katılımla yapıldı. Kongreye AK Parti Sinop Milletvekili Nazım Maviş, AK Parti Sinop İl Başkanı Yakup Üçüncüoğlu, partililer ve vatandaşlar katıldı.

Kongrede, tek aday olarak gösterilen mevcut Başkan Remziye Eda Özvin, yapılan seçimle bir kez daha başkan seçildi. Kongrede konuşan Başkan Remziye Eda Özvin, "5 yıldır canla başla sürdürdüğüm, başkanlarımın ve vekilimin destekleri ile devam etmekte olduğum bu kutsal görevi, inandığım dava uğrunda Genel Başkanımız ve Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde görev yapmaktan onur ve gurur duymaktayım. Bugün hem minnet hem dert hem heyecan hem de mutluluk duygularını aynı anda yaşıyorum. Minnettarım çünkü bu yolda yalnız değilim, arkamda güçlü ve köklü bir teşkilat var. Öyle bir teşkilat var ki her gittiğim ilçe de kendi derdi gibi dertlenen başkanlarım var. Öyle bir teşkilat ki kadın başına ne yapabilirsin diyenlere inat sadece Allah'ın rızası için tek tek kapıları çalıp bu davayı anlatan kadınlarımız var. Çünkü arkamda siz varsınız, AK kadınlarımız var ve tüm teşkilat var. Heyecanlıyım çünkü yarına umutla bakan genç kardeşlerimiz, sizlerin evlatları yarınların teminatları var. Gururluyum çünkü kadınlarımızı el üstünde tutan, yücelten ve cesaretlendiren bir liderimiz, bir Cumhurbaşkanımız var. Mutluyum, çünkü bu davaya layık olarak kalplerde bıraktığımız izler ve dualar, yüzlerde ise sadece tebessümleriniz var. Ne mutlu bize ki biz bunlara şahitlik ettik" dedi.

Ardından açıklamalarda bulunan AK Parti Sinop Milletvekili Nazım Maviş ise "Biz sıradan siyasi parti değiliz. Bizim her ne kadar resmi kuruluşumuz 2001 yılına dayansa da, kökü çok derinlerde olan çok büyük bir geçmişi olan bir siyasi hareketiz. Bu hareket aslında milli mücadelenin devamı olan, istiklal mücadelesinin devamı olan bir hareket. İstiklal mücadelesi veren, milli mücadele veren kadın kahramanlarımızla AK Parti saflarında mücadele veren kadın kollarımızın her biri mensubu aynı inancı, aynı manayı, aynı ruhu taşıdığına inanıyorum. Kundaktaki çocuğunu taşıyan Şerife bacı neyse, kucağındaki çocuğuyla köy köy, mahalle mahalle, sokak sokak, cadde cadde gezen AK Partili kadın kolları mensubu da aynıdır bana göre" ifadelerine yer verdi. - SİNOP