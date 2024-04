AK Parti Şırnak Belediye Başkanı Mehmet Yarka Göreve Başladı

Politika

31 Mart yerel seçimlerinde AK Parti Şırnak Belediye Başkanı seçilen Mehmet Yarka, mazbatasını alarak göreve başladı.

31 Mart yerel seçimlerinde yüzde 47,58 oy alarak Şırnak'ta ikinci kez başkanlık koltuğuna oturan Mehmet Yarka, başkanlık mazbatasını Yüksek Seçim Kurulu Başkanı Hakim Yasin Akbaş'ın elinden alarak mesaiye başladı.

Sanat Sokağı'nda bulunan seçim ofisi önünde Şırnaklılar ile bir araya gelen Başkan Yarka, burada vatandalar ile sohbet etti. Ardından AK Parti Şırnak Milletvekili Arslan Tatar ve AK Parti il yönetimi ile beraber Şırnak Yüksek Seçim Kurulu'na geçerek başkanlık mazbatasını aldı.

Yüksek Seçim Kurulu önünde bekleyen vatandaşlar ile beraber Şırnak Belediyesi'ne geçen Başkan Yarka, burada açıklamalarda bulundu.

Birinci döneminde bitiremediği projeleri olduğunu belirten Başkan Yarka, "Her zaman bizim bir söylemimiz var, durmak yok çalışmaya devam. Birinci dönemde yapamadıklarımızı ikinci dönemde milletin takdiriyle güzel bir sonuç ile tekrar kazandık. Bizim her zaman söylemlerimiz, her şey herkese eşitlik ve herkese hizmet anlayışıyla yolumuza devam ediyoruz. Sağda solda söylenen şöyle oldu böyle oldu söylemlerini biz kale almıyoruz. Biz, sadece her zaman devletin kanun hukuk çerçevesinde yapılan sonuçlar çerçevesinde biz konuşmalarımızı yapıyoruz" dedi.

"Seçimler bitti, dün itirazlar vardı, itirazlar sonuçlandı" diyen Başkan Yarka, "Mazbatamızı aldık, sonra da kameralar karşısına çıktık. 14 meclis üyemiz ile beraber halkımız beni takdir etti. 26 kişilik grubumuzun 15'i bizde olmak kaydı ile yolumuza devam ediyoruz. Bugün itibari ile belediye başkanıyım. Milletvekilimiz, il başkanlığı teşkilatlarımız ile beraber bakanlıklar nezdinde daha önce 2023 yılında, milletvekilimizin öncülüğünde ön görüşmeler yapmıştık. Milletvekilimizin öncülüğünde bu bakanlıkları ziyaret edip burada projeleri uygulamak ve hayata geçirmek için hep birlikte çalışacağız. Şırnaklı hemşerilerimiz hiç kuşku duymasın, müsterih olsunlar, bize güvensinler, bize inansınlar. İnanın bizim Şırnak'tan başka bir derdimiz yok. Şahsi hiçbir çıkarımız yoktur. Her şey Şırnak için diyoruz. Her söylemde diyoruz. Gençlerimiz olsun, çocuklarımız olsun, kadınlarımız olsun, yaşlılarımız olsun, Şırnak'ta yaşayan tüm insanlara hizmet bizim boynumuzun borcudur" ifadelerini kullandı. - ŞIRNAK