AK Parti Sivas Adaylarını Tanıttı - Son Dakika
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Politika

AK Parti Sivas Adaylarını Tanıttı

AK Parti Sivas Adaylarını Tanıttı

AK Parti Dış İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Zafer Sırakaya, Sivas'ta belediye başkan adaylarını tanıttı. Toplantıya AK Parti Sivas milletvekilleri, il başkanı ve çok sayıda partili katıldı. Sırakaya, konuşmasında muhalefeti eleştirerek, vatandaşın sorunlarına çözüm üretme anlayışını vurguladı.

10.02.2024 19:12
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SİVAS ADAYLARINI TANITTI

AK Parti Dış İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Zafer Sırakaya, Tokat'taki programın ardından Sivas merkez ve ilçelerindeki belediye başkan aday tanıtımı toplantısına katılmak üzere kente geldi. Toplantı, Fidan Yazıcıoğlu Kültür Merkezi'nde yapıldı. Toplantıya, AK Parti Sivas milletvekilleri Hakan Aksu, Rukiye Toy, İl Başkanı Yusuf Tanrıverdi, belediye başkan adayları ve çok sayıda partili katıldı.

'YAPRAKLARDAN ALKIŞ BEKLEYENLERE BU MİLLET OY VERMEZ'

AK Parti ailesi olarak her zaman Anadolu'dan yana olduklarını belirten Sırakaya, "AK Parti ve Cumhur İttifakı olarak yerel seçimlerle genel seçimleri her zaman için kendi mecrasında takip ettik. Yerel seçimleri vatandaşımıza dokunabilecek ilk el ve ilk göz olarak gördük. Vatandaşımızın sorununu yerinde tespit ederek hızlı bir şekilde ona çözüm üretmenin bir hizmet aracı olarak gördük. Çünkü bizim anlayışımızda vatandaşa efendi olmak değil, hizmetkar anlayışı içerisinde hareket etmek vardır. Biz memleket, vatan, bayrak ve ezan sevdalısıyız. Muhalefet bugün yerel seçimlerde oy istiyor. 'Kazanıyoruz öndeyiz' diye yalan konuşanlara benim milletim neden oy versin? Kendi şehri sıkıntılar içerisindeyken, kendisine tatil yapmayı yakıştıranlara, balık müdavimlerine benim milletim neden oy versin? Yapraklardan alkış bekleyenlere bu millet oy vermeyecektir" dedi.

Konuşmanın ardından mevcut başkan Sivas Belediye Başkan adayı Hilmi Bilgin ve ilçe, belde belediye başkan adayları tanıtıldı.

Hüsnü Ümit AVCI/ SİVAS,

Kaynak: DHA

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