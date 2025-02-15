AK Parti Söke'de Yatırımları Değerlendirdi - Son Dakika
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Politika

AK Parti Söke'de Yatırımları Değerlendirdi

AK Parti Söke\'de Yatırımları Değerlendirdi

Milletvekilleri, Söke'deki yatırımlar ve projeler hakkında partililerle bilgi alışverişinde bulundu.

15.02.2025 09:46
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AK Parti Aydın milletvekilleri Mustafa Savaş, Ömer Özmen ve Seda Sarıbaş, Söke'de partililerle buluştu.

AK Parti Söke İlçe Başkanlığı'nda düzenlenen ve bölgedeki yatırımların ele alındığı toplantıda konuşan Milletvekili Ömer Özmen, hükümet olarak yerel yönetimlerce mahrum bırakılan hizmetleri tamamlaya gayret ettiklerini söyledi.

Sarıçay Barajı'nın yapımının sürdüğünü kaydeden Özmen, "Şu anda yüzde 60 seviyesinde ilerlemekte. Baraj, Söke'miz için beklenen ve özlenen bir yatırımdı." dedi.

Milletvekili Savaş da geçen yılki kuraklık sebebiyle Söke Ovası'nda su sıkıntısı yaşandığını anlatarak, "Bu sorunu kökten çözebilmek adına bizim girişimlerimiz oldu. Dalaman Çayı'ndan tünelle Kemer Barajı'na su aktarma projesinin planlaması şu anda yüzde 50 aşamasına geldi. Bu projemizi 2026 yılının yatırım programına alacağız." ifadelerini kullandı.

Milletvekili Sarıbaş ise yarı olimpik yüzme havuzu ve Söke Spor Kompleksi'nin inşaatının devam ettiğini, Gençlik ve Spor Bakanlığının da 500 kişilik erkek öğrenci yurdu yapımını programa aldığını kaydetti.

Toplantıya AK Parti MKYK Üyesi Umut Tuncer ve AK Parti İl Başkanı Mehmet Erdem de katıldı.

Kaynak: AA

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