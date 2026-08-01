AK Parti Sözcüsü Çelik: "15 Temmuz suikast timindeki bir FETÖ mensubu daha yakalandı" - Son Dakika
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AK Parti Sözcüsü Çelik: "15 Temmuz suikast timindeki bir FETÖ mensubu daha yakalandı"

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AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, 15 Temmuz darbe girişiminde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a Marmaris’te düzenlenen suikast girişiminde yer alan FETÖ mensubu bir şüphelinin daha yakalandığını belirterek, FETÖ ile mücadelenin Türkiye’de ve dünyanın her...

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, 15 Temmuz darbe girişiminde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a Marmaris'te düzenlenen suikast girişiminde yer alan FETÖ mensubu bir şüphelinin daha yakalandığını belirterek, FETÖ ile mücadelenin Türkiye'de ve dünyanın her yerinde kesintisiz sürdürüleceğini vurguladı.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, 15 Temmuz hain darbe teşebbüsünde Marmaris'te Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik suikast girişiminde bulunan teröristler arasında yer alan FETÖ mensubu bir kişinin daha yakalandığını açıkladı. Çelik, 15 Temmuz gecesi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın her şeyi göze alarak ortaya koyduğu iradenin, milletin egemenliğini hedef alan FETÖ'nün darbe girişimini boşa çıkardığını belirtti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın o gece sergilediği iradenin, milli egemenliğin korunması açısından devlet ve millet hayatı için tarihi bir mühür niteliğinde olduğunu ifade eden Çelik, paylaşımında FETÖ ile mücadelenin kararlılıkla sürdürüleceğini vurguladı.

FETÖ'nün bazı odaklar tarafından çeşitli ülkelerde halen himaye edildiğini belirten Çelik, "Bu vatan haini terörist şebeke kimi odaklar tarafından bazı ülkelerde hala himaye ediliyor. Ülkemizde ve dünyanın her yerinde bu şebeke ile mücadelenin kesintisiz sürmesi milli bir görevdir" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika AK Parti Sözcüsü Çelik: '15 Temmuz suikast timindeki bir FETÖ mensubu daha yakalandı' - Son Dakika

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SON DAKİKA: AK Parti Sözcüsü Çelik: "15 Temmuz suikast timindeki bir FETÖ mensubu daha yakalandı" - Son Dakika
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