AK Parti Sözcüsü Çelik, Azerbaycan'ın 8 Kasım Zafer Günü'nü kutladı Açıklaması

Politika

AK Parti Sözcüsü ve Genel Başkan Yardımcısı Ömer Çelik, Azerbaycan'ın Karabağ Zaferi dolayısıyla kutlanan 8 Kasım Zafer Günü'nü tebrik etti.

Çelik, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şunları kaydetti:

"Kardeş Azerbaycan'ın 8 Kasım Zafer Günü kutlu olsun. Karabağ'da şehitler vererek, eşsiz bir mücadele ile öz topraklarını işgalden kurtaran kardeş Azerbaycan'ın 8 Kasım Zafer Günü'nü kutluyoruz. Türkiye ve Azerbaycan, ilelebet tek millet iki devlet olarak omuz omuza yürümeye devam edecek."