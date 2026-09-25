AK Parti Sözcüsü Çelik: "Bunlar işgalcidir, terör örgütüdür" - Son Dakika
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AK Parti Sözcüsü Çelik: "Bunlar işgalcidir, terör örgütüdür"

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AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’nun Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Türkiye ile ilgili sözlerine tepki göstererek, "Bunlar işgalcidir, bunlar sadece bölge için değil, bütün dünya barışı için tehlikeli bir organizasyondur, terör örgütüdür" dedi.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Türkiye ile ilgili sözlerine tepki göstererek, "Bunlar işgalcidir, bunlar sadece bölge için değil, bütün dünya barışı için tehlikeli bir organizasyondur, terör örgütüdür" dedi.

AK Parti Sözcüsü Çelik, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun 81'inci Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a ve Türkiye'ye yönelik sarf ettiği sözlerin ardından özel bir televizyon kanalının yayınına katıldı. Yayında konuşan Çelik, "Kendi ülkesinin sınırlarını tanımlayamayan katil sıfatlı sözde bir başbakan Türkiye'nin Yunanistan'la ve Güney Kıbrıs Rum Kesimi ile ilişkilerine, Suriye ile olan ilişkilerine kendince birtakım göndermeler yapıyor. Netanyahu ısrarla iç siyasette kendisine alan açmak için meseleyi Erdoğan-Netanyahu meselesi, Türkiye-İsrail meselesi haline getirmeye çalışıyor. Türkiye, meşruiyetin, hakkaniyetin ve adaletin safındadır" şeklinde konuştu.

"Soykırım insanlığa ve insancıl hukuka karşı işlenmiş en büyük suçtur"

Netanyahu'nun bir katil olduğunu söyleyen Çelik, "Eninde sonunda bir insanlık mahkemesi önünde soykırım suçundan yargılanacak birisi. Yani soykırım insanlığa ve insancıl hukuka karşı işlenmiş en büyük suçtur. Bu suçu işlemekle kalmıyor, aynı zamanda da elinde insanları tehdit eden birtakım sembollerle kürsülere çıkarak, bu açıklamaları yaparak soykırım suçu işlediğini benimseyerek göstererek defalarca anlatıyor. Bütün katiller, soykırım suçluları, insancıl hukuka karşı suç işleyenler bir şekilde bu suçları işlerlerdi ama bunu kabul etmezlerdi, örtbas etmeye çalışırlardı. Bu suçu işleyip de bunu benimsediğini defalarca çeşitli sembollerle gösteren belki de tarihteki birkaç kişiden bir tanesi Netanyahu" ifadelerini kullandı.

Ömer Çelik, İsrail yönetimini kastederek, "Bunlar işgalcidir, bunlar sadece bölge için değil, bütün dünya barışı için tehlikeli bir organizasyondur, terör örgütüdür" diye konuştu.

Kaynak: İHA
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