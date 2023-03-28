3 parti birden itiraz etmişti, AK Parti'den ilk yorum: Cumhurbaşkanımızın adaylığı önünde hiçbir engel yoktur - Son Dakika
Üye Girişi

3 parti birden itiraz etmişti, AK Parti'den ilk yorum: Cumhurbaşkanımızın adaylığı önünde hiçbir engel yoktur

28.03.2023 12:04

İYİ Parti, DEVA Partisi ve Memleket Partisi yetkilileri, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 3. defa aday olmasına itiraz ederken, konuyla ilgili konuşan AK Parti Sözcüsü Çelik, "Cumhurbaşkanımızın adaylığı önünde hiçbir engel yoktur. Bu tür söylemler, siyaseti kurgulamaya çalışan masaların gizli ortağının 'Sabih Kanadoğlu zihniyeti' olduğunu ortaya koymaktadır. Bu yaklaşım, Cumhurbaşkanımızla demokrasi meydanında yarışmaktan korktuklarının itirafı olmaktan başka işe yaramadı." ifadelerini kullandı.

Memleket Partisi Genel Sekreteri Halil İlker Çelik, 14 Mayıs'ta yapılacak cumhurbaşkanlığı seçiminde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın adaylığına ilişkin Yüksek Seçim Kurulu'na (YSK) itirazda bulunduklarını bildirdi. İYİ Parti ve DEVA Partisi de YSK'ya giderek Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın üçüncü kez cumhurbaşkanı adayı olmasına ilişkin itiraz dilekçesi vermişti.

"HİÇBİR ENGEL YOKTUR"

Konuyla ilgili gözlerin çevrildiği AK Parti'den ilk açıklama geldi Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "Aylar önce açıkladığımız gibi Cumhurbaşkanımız Sn @RTErdogan Cumhur İttifakı olarak Cumhurbaşkanı adayımızdır. Bu adaylığa karşı bazı partilerin YSK'ya itiraz ettiği basına yansıdı. Cumhurbaşkanımızın adaylığı önünde hiçbir engel yoktur. Cumhurbaşkanımızın bu seçimlerde yeniden aday olduğunu aylar öncesinden açıklamıştık. Nitekim usulüne uygun şekilde adaylık başvurusu yapılmıştır." ifadelerini kullandı.

Çelik'in açıklamalarının devamı şu şekilde:

"Cumhurbaşkanımız milletimizin iradesine sımsıkı bağlılıkla sürdürdüğü siyasi hayatına, demokrasinin ve sandığın gücüne inanarak devam etmektedir. Cumhurbaşkanımızın adaylığı konusunda üretilmeye çalışılan sözde tartışma hukuki değil, hukuk dışı yollarla siyasete yön vermeye çalışan kötü alışkanlıkların depreştiğini göstermektedir...

"SABİH KANADOĞLU ZİHNİYETİ"

Daha önce de ifade etmiştik: Bu tür söylemler, siyaseti kurgulamaya çalışan masaların gizli ortağının "Sabih Kanadoğlu zihniyeti" olduğunu ve bu tartışmaların vesayet zihniyetinden beslendiğini ortaya koymaktadır. Türkiye, demokratik süreçlere yalnızca aziz milletimizin yön verdiği bir noktaya gelmiştir. Geçmişin vesayet zihniyetinden ilham alan girişimlerin bu gerçeği gölgelemesi mümkün değildir. Sözün özü; milletimizin sahip olduğu demokrasi sandığına hiç kimse ipotek koyamaz!

"CUMHURBAŞKANIMIZLA YARIŞMAKTAN KORKTUKLARININ İTİRAFIDIR"

Demokratik seçimlerle milletin adayıyla yarışmaktan korkan çevreler, Cumhurbaşkanımızın önüne siyasi hayatı boyunca çeşitli engeller çıkardılar. Bu yaklaşım, Cumhurbaşkanımızla demokrasi meydanında yarışmaktan korktuklarının itirafı olmaktan başka işe yaramadı. Söz ve karar milletindir! Milletimiz, siyasi pazarlıklar yoluyla ülkemizin geleceğine dair kumar oynamak isteyenlere sandıkta bir kez daha demokrasi dersi verecektir."

Kaynak: İHA
YORUMLAR (1)
  • Erdinç Uzuner: HDP yakında başvurur, merak etmeyin.Bay Kemal uzak ara en kötü adaysın, Meral hanım dünyaya duyurdu zaten.Daha debelenip durmayın. Cevap Yaz 5 3 Yayından Kaldır
500
İbrahim Tatlıses, 5. kez AK Parti Şanlıurfa milletvekili aday adaylığına başvurdu İbrahim Tatlıses, 5. kez AK Parti Şanlıurfa milletvekili aday adaylığına başvurdu Ak Parti Aday Adayı Fevzi Rençber: Şehrin tarihi ve kültürel dokusuna uygun inşa sürecini başlatacağız! Ak Parti Aday Adayı Fevzi Rençber: Şehrin tarihi ve kültürel dokusuna uygun inşa sürecini başlatacağız!

AK Parti, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika 3 parti birden itiraz etmişti, AK Parti'den ilk yorum: Cumhurbaşkanımızın adaylığı önünde hiçbir engel yoktur - Son Dakika


Son Dakika
12:43 Fenerbahçe'nin Rus devi ile anlaşma imzalaması sonrası G.Birliği'nin futbolcusundan skandal paylaşım
12:27 Yavuz Ağıralioğlu, Kılıçdaroğlu'na oy vermeyecek
10:47 Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun cinayet davası görülüyor! Ece Erken adliyeye geldi
12:06 İbrahim Tatlıses, 5. kez AK Parti Şanlıurfa milletvekili aday adaylığına başvurdu
11:56 Meksika'da 13 yaşındaki öğrenci, öğretmenini öldürdü! 5 kişiyi de yaraladı
11:57 Millet İttifakı'nda Gençlik ve Spor Bakanı mı oluyor? Aziz Yıldırım'dan o iddialara yanıt
11:51 Millet İttifakı'nın Gençlik ve Spor Bakanı adayı mı? Aziz Yıldırım cephesinden iddialara cevap geldi
11:47 Mart ayında yapılan 11 seçim anketinin ortalaması! Barajı yalnızca 4 parti geçebiliyor
11:43 3 partinin adaylık itirazına AK Parti'den ilk yorum: Cumhurbaşkanımızın adaylığı önünde hiçbir engel yoktur
11:43 3 parti birden itiraz etmişti, AK Parti'den ilk yorum: Cumhurbaşkanımızın adaylığı önünde hiçbir engel yoktur
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.03.2023 12:55:12. #1.11#
SON DAKİKA: 3 parti birden itiraz etmişti, AK Parti'den ilk yorum: Cumhurbaşkanımızın adaylığı önünde hiçbir engel yoktur - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement