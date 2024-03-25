AK Parti Sözcüsü Çelik: İsrail, uluslararası toplumun iradesine uymalı ve Gazze'ye insani erişim sağlanmalı

Politika

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, " İsrail, uluslararası toplumun ortaya koyduğu iradeye uymalı; acil ateşkes kararının gereğini derhal yerine getirmeli ve Gazze'ye insani erişim sağlanmalıdır" dedi.

AK Parti Sözcüsü Çelik, sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "İsrail, uluslararası toplumun ortaya koyduğu iradeye uymalı; acil ateşkes kararının gereğini derhal yerine getirmeli ve Gazze'ye insani erişim sağlanmalıdır. Gelinen noktada artık Filistin meselesi çözülmeden bölgemizde kalıcı bir barışın tesis edilmesinin imkanı olmadığı açıkça ortadadır" dedi.

Sözcü Çelik, "Dolayısıyla BMGK'da ortaya konulan mevcut kararlılığın devam etmesini ve kalıcı barışın tesis edilmesi noktasında irade gösterilmesini destekliyoruz. Gazze'de acilen ateşkes sağlanması karar tasarısının BM Güvenlik Konseyi'nde kabul edilmesi, Filistin'de akan kanın durması yolunda ümit veren bir gelişmedir. Kuşkusuz bu karar, başta küresel vicdanı temsil eden Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere küresel vicdana kulak veren liderlerin yürüttükleri yoğun diplomasinin sonucudur. Bu kararın en kısa zamanda 'kalıcı' bir ateşkese yol açması gerektiğine inanıyoruz" ifadelerini kullandı. - ANKARA