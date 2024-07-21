AK Parti Sözcüsü Çelik, İsrail Dışişleri Bakanının Yalanlarına Tepki Gösterdi - Son Dakika
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Politika

AK Parti Sözcüsü Çelik, İsrail Dışişleri Bakanının Yalanlarına Tepki Gösterdi

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, İsrail Dışişleri Bakanı Yisrael Katz'ın sosyal medya platformundan yaptığı paylaşıma tepki göstererek, 'İsrail Dışişleri Bakanının Cumhurbaşkanımız hakkındaki yalanları, bir faşistin hakikate saldırısından ibarettir' dedi.

21.07.2024 20:07
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AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, İsrail Dışişleri Bakanı Yisrael Katz'ın sosyal medya platformundan yaptığı paylaşıma tepki göstererek, "İsrail Dışişleri Bakanının Cumhurbaşkanımız hakkındaki yalanları, bir faşistin hakikate saldırısından ibarettir" dedi.

İsrail Dışişleri Bakanı Yisrael Katz'ın sosyal medya platformundan yaptığı paylaşıma tepki gösteren Çelik, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "İsrail'de Netanyahu'nun kabinesi, 21. yüzyılın soykırımcı katliam şebekesidir. Bu şebeke de aynı tüm soykırım suçluları gibi katliamlarını sürdürebilmek için bir yalan makinası gibi hareket ediyor. İsrail Dışişleri Bakanı'nın Cumhurbaşkanımızı hedef alan yalanları da tarih boyunca görülen soykırımcı faşistlerin yöntemleriyle aynı. Ortadoğu ve dünya barışı için bir tehdit olan bu katliam şebekesi, er ya da geç yargılanacaktır. Cumhurbaşkanımızın ifade ettiği hakikatler, insanlık için değer olmaya devam edecektir. İsrail Dışişleri Bakanının Cumhurbaşkanımız hakkındaki yalanları, bir faşistin hakikate saldırısından ibarettir" ifadelerini kullandı. - ANKARA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika AK Parti Sözcüsü Çelik, İsrail Dışişleri Bakanının Yalanlarına Tepki Gösterdi - Son Dakika

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