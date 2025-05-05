AK Parti Sözcüsü Çelik, MYK Toplantısı'na ilişkin açıklamalarda bulundu: (1)

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "Kim ne derse desin Ada'da iki egemen devlet var. Bu egemenliğe sahip iki halk var. Bu çerçevede bir müzakere, barış, diyalog zemini olacaksa olacak. KKTC'yi, Kıbrıs Türk davasını, Kıbrıs Türkü'nü inkar ederek varılacak hiçbir yol olmadığını bir kere daha kendilerine, bütün dünyaya, Rum tarafına ilan ediyoruz." dedi.

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki Merkez Yürütme Kurulu (MYK) Toplantısı'na ilişkin parti genel merkezinde açıklamada bulunan Çelik, toplantıda, Bilgi ve İletişim Teknolojileri Başkanlığı, Yerel Yönetimler Başkanlığı ile TBMM parti grubunun yaptıkları çalışmalara ilişkin sunumlar gerçekleştirdiğini belirtti.

Çelik, Pençe Operasyon Bölgesi'nde şehit olan Uzman Çavuş Önder Özen'e Allah'tan rahmet, ailesine başsağlığı diledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne (KKTC) tarihi bir ziyaret gerçekleştirdiğini anımsatan Çelik, şunları kaydetti:

"KKTC Cumhurbaşkanlığı Yerleşkesi açıldı. 'Sağlam devlet, saygın gelecek' çerçevesinde ortaya koyulan irade, Meclis binalarının açılması, KKTC'nin geleceğine dönük yepyeni bir vizyonun başlangıcının yapılması, Kıbrıs Türk davası açısından son derece tarihi öneme sahip. Kıbrıs Türk devletinin dünyada daha çok tanınması, diplomasi alanında hak ettiği yeri alması için bu mücadelenin nasıl devam edeceğinin bir göstergesi olarak bu adımlar atıldı ve atılmaya devam edecek. Sayın Cumhurbaşkanımız orada da ifade ettiler. Kıbrıs Türk davası bizim her zaman en büyük önceliklerimizden bir tanesi. Önümüzdeki dönemde de bununla ilgili yeni adımlar atmaya devam edeceğiz."

TEKNOFEST

Çelik, TEKNOFEST 2025'in KKTC'de gerçekleştirildiğini, 100 binleri aşan bir kalabalığın orada yer almasının son derece kıymetli olduğunu söyledi.

TEKNOFEST'e 22 farklı ülkeden 50 bin gencin katıldığını aktaran Çelik, "En son gün 150 bine yakın bir katılım rakamı oluşmuştu. Daha da devam ediyordu. Bu katılım KKTC'nin bilim, eğitim ve teknoloji üssü olarak kendi geleceğini planlaması açısından son derece önemli bir mesaj oldu. Oradaki coşku, ilgi, alaka, yapılan projeler, yarışmalar bambaşka bir tablo ortaya çıkardı." dedi.

Kıbrıs konusunda halen Rum tarafından verilen mesajların, Ada'da iki halk ve iki devlet olduğunun kabulünü inkar eden yaklaşımlar olduğuna dikkati çeken Çelik, "Kim ne derse desin Ada'da iki egemen devlet var. Bu egemenliğe sahip iki halk var. Bu çerçevede bir müzakere, barış, diyalog zemini olacaksa olacak. KKTC'yi, Kıbrıs Türk davasını, Kıbrıs Türkü'nü inkar ederek varılacak hiçbir yol olmadığını bir kere daha kendilerine, bütün dünyaya, Rum tarafına ilan ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Sırrı Süreyya Önder'in vefatı

Çelik, dün üzücü bir gün geçirdiklerini, TBMM Başkanvekili Sırrı Süreyya Önder'i son yolculuğuna uğurladıklarını anımsattı.

Önder'in cenazesinde oluşan tabloya değinen Çelik, şunları kaydetti:

"Cenazede, Önder'in farklı kimlikler arasındaki duvarları eritme, farklı kimlikler, düşünceler arasında köprüler kurmaya dönük kaygısını, mücadelesini takdir eden bir çoğunluk oluştu. En önemlisi Terörsüz Türkiye konusundaki mutabakat. Farklı kimliklerden, partilerden vatandaşlarımız bu konuya verdikleri desteği çeşitli vesilelerle beyan ettiler. Rahmetlinin kızı Ceren anma töreninde çok nitelikli, etkileyici bir konuşma yaptı. Birçok kesimden, mahalleden insan farklı düşüncelerle geldiler. Hastanede tamamen zıt düşüncede olan insanları da gördük. Adlarımız farklı olsa da soyadımız Türkiye Cumhuriyeti'dir. Dolayısıyla birliğe, dirliğe, kardeşliğe yapılan bir vurguydu. Sürece destek vererek, Terörsüz Türkiye'ye ulaşarak Sırrı Süreyya'nın hatırasına güçlü bir gönderme yapmış, hatırasını bu şekilde yaşatmış olacağız. Ailesine, Yüce Meclis'imize, DEM Parti ailesine, sevenlerine başsağlığı diliyorum."

(Sürecek)