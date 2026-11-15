AK Parti Sözcüsü Çelik, profesörün ifadelerini nefret söylemi olarak kınadı - Son Dakika
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AK Parti Sözcüsü Çelik, profesörün ifadelerini nefret söylemi olarak kınadı

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AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, bir profesörün AK Parti İzmir Milletvekili Ceyda Bölünmez Çankırı'ya yönelik ifadelerine tepki göstererek 'nefret söylemi'ni kökten reddettiklerini açıkladı. Çelik, özrün takdirinin Mardinli kadınlara ait olduğunu söyledi.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, bir profesörün AK Parti İzmir Milletvekili Ceyda Bölünmez Çankırı'ya yönelik ifadelerine tepki göstererek, "Kadınlara, alın terine, ülkemizin belli bir bölümüne dönük bu 'nefret söylemi'ni kökten reddediyoruz" dedi.

AK Parti Sözcüsü Çelik, AK Parti İzmir Milletvekili Ceyda Bölünmez Çankırı'ya yönelik bir profesör tarafından kullanılan ifadelere ilişkin sosyal medya hesabından açıklamalarda bulundu.

"Nefret söylemini kökten reddediyoruz"

Ayrımcılığın her yerde utanç verici olduğunu ifade eden Çelik, açıklamasına şöyle devam etti:

"Ayrımcılık, insanlık dışı bir kibir ve cehaletin yol arkadaşıdır. İnsanları kökenleri, memleketleri, meslekleri ve kimlikleri üzerinden ayrımcılıkla hedef almak 'nefret söylemi'dir. Nefret söylemi kişinin alnına yazılmış kara bir lekedir. İsminin başında akademik ünvan olan birinin ayrımcılık ve hadsizlik yapması daha da vahimdir. Bu 'ünvanlı faşizm'i kınıyoruz. Kadınlara, alın terine, ülkemizin belli bir bölümüne dönük bu 'nefret söylemi'ni kökten reddediyoruz. Hem Mardinli kadınlara, hem milletvekilimize, hem de ekmeğini kazanmak için midye satan vatandaşlarımıza hakaret eden bu zihniyet, hastalıklı bir zihniyettir. Nefret söylemiyle hukuk zemininde mücadele etme irademiz tamdır. Bu şahıs yeni bir açıklama yaparak özür dilemiş. Bu özrü kabul edip etmemek Mardinli kadınların takdirindedir. Vakar, irfan ve asalet sahibi insanlarımızın evi Mardin'imize selam olsun."

Kaynak: İHA
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