AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, 27 Mayıs darbesinin Türkiye siyasi tarihindeki zincirleme kötülüklerin en büyük sebeplerinden olduğunu belirtti.
Çelik, sosyal medya hesabından "27 Mayıs 1960 darbesinin yıl dönümüne" ilişkin yaptığı paylaşımda, "27 Mayıs darbesi siyasi tarihimizdeki zincirleme kötülüklerin en büyük sebeplerindendir. Millet iradesine kasteden her türlü lanetli girişimin karşısında olmaya devam edeceğiz. Şehitlerimiz Başbakan Menderes'i ve bakanlarımızı rahmetle anıyoruz." ifadelerini kullandı.
Son Dakika › Politika › AK Parti Sözcüsü Çelik'ten '27 Mayıs' paylaşımı Açıklaması - Son Dakika
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