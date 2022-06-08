AK Parti Sözcüsü Çelik'ten AP'nin 2021 Türkiye Raporu'na tepki Açıklaması - Son Dakika
Üye Girişi

AK Parti Sözcüsü Çelik'ten AP'nin 2021 Türkiye Raporu'na tepki Açıklaması

08.06.2022 18:40
AK Parti Sözcüsü Çelik'ten AP'nin 2021 Türkiye Raporu'na tepki Açıklaması

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Avrupa Parlamentosu'nun (AP) 2021 "Türkiye Raporu"na ilişkin, "AP, demokrasi ve dış politika konularında diyalog ve ahde vefa temelinde somut demokratik dayanışma mekanizmaları üretmelidir.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Avrupa Parlamentosu'nun (AP) 2021 "Türkiye Raporu"na ilişkin, "AP, demokrasi ve dış politika konularında diyalog ve ahde vefa temelinde somut demokratik dayanışma mekanizmaları üretmelidir. Sömürge komiseri diliyle yapılan bencil değerlendirmelerin bir anlamı yoktur." ifadelerini kullandı.

Çelik, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, AP'nin yine gerçeklerden kopuk ve sorumsuz bir Türkiye raporu hazırladığını, Doğu Akdeniz, Ege ve Kıbrıs meselesinde Yunan-Rum tezlerini esas alan bir yaklaşım sergilediğini belirtti.

AP'nin, göçmenler konusunda üstüne düşenleri yapmayan, Avrupa ülkelerini eleştiren ve Türkiye'ye teşekkür eden bir tutum içinde olması, Türkiye'ye verdiği sözleri yerine getirmeyen AB kurumlarına dönük somut eylem planı önermesi gerektiğini ifade eden Çelik, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Eleştirdiği konularda Türkiye ile demokratik dayanışma üretmek yerine sadece Türkiye eleştirisi yapan bir yaklaşım sağlıklı değildir. Demokratik kavramları dar bir bakış açısıyla birer siyasi kaldıraç gibi kullanmak bencil bir yaklaşımdır. AP, demokrasi ve dış politika konularında diyalog ve ahde vefa temelinde somut demokratik dayanışma mekanizmaları üretmelidir. Sömürge komiseri diliyle yapılan bencil değerlendirmelerin bir anlamı yoktur. Cumhurbaşkanımız, AB tarafından Türkiye'ye verilen ve tutulmayan sözleri kapsamlı bir şekilde sık sık dile getirmektedir. AB kurumlarının sözlerini tutmayan bencil siyasetleri, Avrupa Parlementosu'nun öncelikli gündemi olmalıdır. AP ciddi bir Türkiye raporu hazırlamak istiyorsa, AB tarafından Türkiye'ye verilen sözlerin neden tutulmadığını böyle bir raporun başlangıcına koymalıdır.

AP bencil siyasetler yerine, Türkiye'ye demokratik dayanışma ve ahde vefa temelinde diyalog önermelidir."

YORUMLAR
500
Avrupa Parlamentosu'nda Türkiye hakkında hazırlanan raporun kabul edilmesine AK Parti Sözcüsü Çelik'ten tepki Avrupa Parlamentosu'nda Türkiye hakkında hazırlanan raporun kabul edilmesine AK Parti Sözcüsü Çelik'ten tepki
Kaynak: AA

Avrupa Birliği, Ömer Çelik, AK Parti, Türkiye, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika AK Parti Sözcüsü Çelik'ten AP'nin 2021 Türkiye Raporu'na tepki Açıklaması - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
18:39 Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, bugün Rus mevkidaşı Sergey Lavrov bir araya geldi!
18:19 Avrupa Parlamentosu'nda Türkiye hakkında hazırlanan raporun kabul edilmesine AK Parti Sözcüsü Çelik'ten tepki
18:03 İtibar davasını kazanan Johnny Depp, Amber Heard'ın kendisine ödeyeceği 8 milyon dolardan vazgeçebilir
17:41 Ziraat Odaları İl Koordinasyon Kurulu Başkanı Abdulkadir Güneş, üretici ile market arasındaki fiyat farkına isyan etti
17:23 Beliz Başkır'ın takım arkadaşı Ebrar Karakurt ile paylaştığı fotoğraf gündem oldu! Ebrar'ın "Aşık oluyorum" yorumu dikkatlerden kaçmadı
17:21 Köpek sandığı timsahı seven adam, tek bacağından oldu
17:10 Mehmetçik'ten Barış Pınarı bölgesinde teröristlere geçit yok! 3 PKK/YPG'li etkisiz hale getirildi
17:08 Kur'an-ı Kerim'e tekme atan 3 öğrenci örgün eğitim dışına çıkarıldı!
16:58 Ekonomik sıkıntılarla boğuşan Barcelona'dan duyanları şoka uğratan uygulama! Camp Nou düğün salonu oluyor
16:38 NBA oyuncusuyla buluşmasını hala unutamamış! Yetişkin film yıldızı Lana Rhoades'ten ilginç itiraf
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.06.2022 18:46:18. #1.12#
SON DAKİKA: AK Parti Sözcüsü Çelik'ten AP'nin 2021 Türkiye Raporu'na tepki Açıklaması - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement