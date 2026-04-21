AK Parti Sözcüsü Çelik'ten CHP Genel Başkanı Özel'in açıklamalarına tepki Açıklaması
AK Parti Sözcüsü Çelik'ten CHP Genel Başkanı Özel'in açıklamalarına tepki Açıklaması

21.04.2026 10:36
"CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in, Cumhurbaşkanımıza, AK Parti'mize ve Cumhur İttifakı'mıza dönük sözleri, kendi siyasi yetersizliğinin ispatı olmaktan öteye geçmez" - "Özgür Özel'in, Cumhurbaşkanımızın dirayetli siyasetine dönük saldırıları yok hükmündedir"

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a, AK Parti'ye ve Cumhur İttifakı'na yönelik sözlerinin, kendi siyasi yetersizliğinin ispatı olmaktan öteye geçmeyeceğini bildirdi.

Çelik, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadeleri kullandı:

"CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in, Cumhurbaşkanımıza, AK Parti'mize ve Cumhur İttifakı'mıza dönük sözleri, kendi siyasi yetersizliğinin ispatı olmaktan öteye geçmez. Özgür Özel'in, Cumhurbaşkanımızın dirayetli siyasetine dönük saldırıları yok hükmündedir. Türkiye'nin tüm dünya tarafından kabul edilen özgün ve güçlü politikalarına dönük sözleri ise siyasi cehaletinin teşhirinden başka bir şey değildir. Özgür Özel, her geçen gün daha çok Avrupa'daki aşırı sağcı siyasetçilerin alt ligine dahil oluyor. Özgür Özel, vesayet altında politikayı kimin yaptığını merak ediyorsa kendi politikasına bakması yeterlidir."

Kaynak: AA

