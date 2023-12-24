AK Parti Sözcüsü Çelik\'ten şehit askerler için başsağlığı mesajı

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde bulunan üs bölgesine sızmaya çalışan teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan askerler için başsağlığı mesajı yayımladı.

Çelik, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Şehitlerimize rahmet olsun. Mekanları cennet olsun. Milletimizin başı sağ olsun. Şehitlerimiz hür ve bağımsız yaşamak için her şeyi göze alacağımızı canlarını feda ederek gösterdiler. Terörü ve terörün arkasındaki hain siyasi planları yeneceğiz ve darmadağın edeceğiz." ifadelerini kullandı.