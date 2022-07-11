AK Parti Sözcüsü Çelik'ten, Srebrenitsa Soykırımı'nın 27. yılı paylaşımı Açıklaması - Son Dakika
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AK Parti Sözcüsü Çelik'ten, Srebrenitsa Soykırımı'nın 27. yılı paylaşımı Açıklaması

11.07.2022 12:21
AK Parti Sözcüsü Çelik'ten, Srebrenitsa Soykırımı'nın 27. yılı paylaşımı Açıklaması

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Srebrenitsa Soykırımı'nın insanlığa karşı işlenmiş en büyük suçlardan biri olarak tarihe geçtiğini, acısının sonsuza kadar yaşayacağını bildirdi.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Srebrenitsa Soykırımı'nın insanlığa karşı işlenmiş en büyük suçlardan biri olarak tarihe geçtiğini, acısının sonsuza kadar yaşayacağını bildirdi.

Çelik, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, 27 yıl önce tüm insanlığın ve uluslararası kurumların gözleri önünde soykırım yapılarak Srebrenitsa'da insanlığın öldürüldüğünü belirtti.

Yıllar evvel hükümet adına katıldığı anma töreninde, hala çocuklarını defneden anneler olduğunu vurgulayan Çelik, "Bu soykırım insanlığa karşı işlenmiş en büyük suçlardan biri olarak tarihe geçti. Ama acısı sonsuza kadar yaşayacak. Hala ders çıkarmayanların ve aynı acıları yaşatmaya çalışanların olduğunu biliyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Çelik, soykırımda hayatını kaybedenleri anarken bir daha benzer acıların yaşanmasına izin vermemek için çok daha bilinçli ve güçlü olmaları gerektiğini aktardı.

O günden bugüne başka coğrafyalardaki acılara göz yumulduğuna dikkati çeken Çelik, şunları kaydetti:

"Bu acılardan ders çıkarmayan ve etkisiz uluslararası kurumların dünyasında güçlü Türkiye'nin varlığı, barış için en büyük dayanaktır. Srebrenitsa'da kaybettiğimiz canları rahmetle anıyoruz. Cumhurbaşkanımız bir seyahatten dönerken, uçağımız havada İstanbul'a doğru ilerlerken ani bir kararla Aliya'yı hastanede görmek için uçağın Bosna'ya yönelmesi talimatını verdi. Bosna'ya gidiş planı yoktu. O ani kararla Bosna'ya indik ve Cumhurbaşkanımız hastanede Aliya'yı ziyaret etti. Cumhurbaşkanımızın tedavisi için Aliya'yı İstanbul'a götürme teklifine karşı Aliya, Bosna'da kalmak ve orada ölmek istediğini söyledi. Bundan çok kısa bir süre sonra vefat etti. Cumhurbaşkanımızın hastane ziyaretinde Aliya bundan sonra 'emaneti' Cumhurbaşkanımıza teslim ettiğini söyledi. Bu manevi ahit Cumhurbaşkanımız tarafından hep el üstünde tutuldu ve baş tacı edildi. Bu manevi ahdin gölgesinde bir kere daha Srebrenitsa kurbanlarına rahmet diliyoruz."

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Kaynak: AA

Ömer Çelik, AK Parti, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika AK Parti Sözcüsü Çelik'ten, Srebrenitsa Soykırımı'nın 27. yılı paylaşımı Açıklaması - Son Dakika

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SON DAKİKA: AK Parti Sözcüsü Çelik'ten, Srebrenitsa Soykırımı'nın 27. yılı paylaşımı Açıklaması - Son Dakika
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