AK Parti Sözcüsü Çelik: "Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluş senedi Lozan Barış Antlaşması'nın imzalanmasının 102'nci yıldönümü kutlu olsun"

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, " Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluş senedi Lozan Barış Antlaşması'nın imzalanmasının 102'nci yıldönümü kutlu olsun" dedi.

AK Parti Sözcüsü Çelik, Lozan Barış Antlaşması'nın imzalanmasının 102'nci yıldönümünü sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımla kutladı. Çelik paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Milletimizin yıkılmaz ve yenilmez olduğunun ilanı ve Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluş senedi Lozan Barış Antlaşması'nın imzalanmasının 102'nci yıldönümü kutlu olsun. Tarihte vardık, bugün varız ve yarın da var olacağız. Milletimiz tarihsel varoluşunu Lozan'la beraber bir kere daha dünyaya ilan etti. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, Milli Mücadele kahramanlarını ve tüm şehitlerimizi rahmetle anıyoruz. Gazilerimize hürmetlerimizi sunuyoruz." - ANKARA